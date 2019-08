Aragonès critica al Gobierno porque "se excusa en informes que no existen" para no pagar

Precisamente, el Consell Executiu de este mismo martes ha aprobado iniciar los trámites legales para llevar al Estado ante los tribunales por no haber abonado 1.317 millones, una cantidad que procede de la mejor recaudación de 2019 --874 millones--, pero también de una parte del IVA de 2017 que "se tenía que liquidar este año", que asciende a 443 millones.

Diputados de ERC y de JxCat en el Congreso habían solicitado, junto con el grupo del PP, el informe de la Abogacía del Estado al que se acogía el Ejecutivo central para no realizar el pago en base a que el Gobierno está en funciones.

Tras la aclaración de este martes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre que aún no existe tal informe, Aragonès ha protestado a través de un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press: "El Estado se excusa en informes que no existen para no pagar aquello que es de los ciudadanos de Catalunya".

"Lo dijimos la semana pasada y hoy lo hemos aprobado en el Govern: vamos a los tribunales a reclamarlo", ha zanjado el vicepresidente del Govern.