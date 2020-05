Aragonès defiende retomar la mesa de diálogo pese al no de ERC a la prórroga

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha recordado este miércoles que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat responde a un compromiso de investidura previo a la crisis por el coronavirus, por lo que defiende retomar los encuentros pese al no de ERC a la prórroga del estado de alarma.

"No es ERC quien tiene que responder, ni el Govern, si estamos dispuestos al diálogo. Es el Gobierno del Estado que tiene que responder si están dispuestos a continuar con sus compromisos o no", porque desde ERC mantienen su compromiso con una solución dialogada y política, ha destacado en declaraciones a los medios tras visitar la planta de Seat en Martorell (Barcelona).

Preguntado por si cree que peligra la vuelta a las reuniones de la mesa de diálogo, ha resaltado que fue un compromiso vinculado a la investidura y que se debe mantener: "No lo entenderíamos de ninguna otra manera", y a quien corresponde decir si mantiene este compromiso es la Gobierno central, ha insistido.

Ha destacado que su voto en contra de la prórroga del estado de alarma se debe a que el Gobierno central no ha aceptado los planteamientos de ERC: "No ha sido porque nosotros no tuviéramos la voluntad de negociar. Lo hemos estado haciendo hasta el último momento, pero ayer el Gobierno de Sánchez escogió a Cs".

El dirigente republicano ha asegurado que este martes fue un "día intenso con contactos de todo tipo con el Gobierno" pero que no lograron que aceptara las condiciones de ERC para no votar en contra del estado de alarma, cuestiones que mantendrán de cara a eventuales nuevas prórrogas, ha avanzado.

Cree que es "más barato políticamente" contar con el apoyo a Cs que responder a las cuestiones que pedía ERC, y ha subrayado que no les ha quedado otra opción que mantenerse en el no por la postura del Gobierno central.

SALIDAS DE DERECHAS Y DE IZQUIERDAS

"No se ha podido concretar un compromiso claro, determinado y fiable en estos ámbitos y, por lo tanto, no podemos variar nuestra condición del 'no", ha remarcado, y ha dicho que la decisión del Gobierno no es neutral y que hay salidas de derechas y de izquierdas a la crisis por la pandemia.

Ha lamentado que el aliado para la salida del confinamiento "no sea ERC, una fuerza de izquierdas, sino Cs, una fuerza neoliberal y jacobina", y ha recalcado que no es lo mismo una salida progresista que una salida neoliberal de la crisis generada por el coronavirus.

Preguntado por la comisión de investigación sobre la gestión de residencias que el Parlament votará este jueves, ha garantizado que el Govern no tiene "ningún problema con haya la máxima transparencia" sobre la que ha sido una situación muy compleja, y ha asegurado que siempre han situado el bienestar de los ciudadanos en primer plano en la toma de decisiones.