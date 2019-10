Aragonès avisa de que todos los demócratas responderán a quien pone "el 155 a subasta electoral"

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha advertido a los que ponen "el 155 a subasta electoral" --en referencia a PSOE, Cs y PP-- de que se encontrarán de frente no solo a los independentistas, sino a todos los demócratas.

Lo ha dicho en el acto de ERC para conmemorar el 1-O en Fonollosa (Barcelona) uno de los pueblos donde se produjeron cargas de la Guardia Civil en aquella jornada, y en el que ha participado el presidente del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Salud, Alba Vergès; la portavoz del partido, Marta Vilalta; el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián; la senadora Mierella Cortès, y el alcalde de la localidad, Eloi Hernandez, y al que han acudido diputados y miembros de la formación.

"En un momento en que vemos que el PSOE, PP y Cs ponen el 155 a subasta electoral, ante un Pedro Sánchez que va diciendo que el independentismo ha fracasado, decimos que el 1-O y el 3-O quien fracasó fue el Estado y que cuando va de urnas quien fracasa son ellos como el 28A en Cataluña", ha criticado, y ha recordado que en la última convocatoria electoral en Cataluña ganó ERC.

Ha asegurado que frente a los que plantean la posibilidad de volver a intervenir el autogobierno de Cataluña, seguirán "determinados, pacífica y serenamente, pero no solo los independentistas, ni la gente que defiende el 'sí' a la república, sino todos aquellos que confían en la democracia".

REBASAR LOS LÍMITES DEL INDEPENDENTISMO

Aragonès se ha referido al 1-O pero también al 3 de octubre, cuando tuvo lugar el denominado 'paro de país', a cuyo espíritu apela para dar repuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y ha subrayado que esa respuesta será "serena, pacífica y determinada".

"Hacemos un aviso al Estado y los poderes del Estado que se creen que con amenazas, que con chantajes, que enviado las porras esto se acaba: No se acabará. No se acabará ni con una sentencia como no se acabó el 1-O de votar, pese a que entró la Guardia Civil. Volveremos a hacerlo y ganaremos estas mayorías imparables que harán posible un referéndum de autodeterminación reconocido internacionalmente", ha avisado Aragonès.

Se ha conjurado para conseguir una gran alianza popular democrática en favor de la "amnistía, que hará posible la república catalana de los derechos y las oportunidades para todos".

TORRENT Y EL PARLAMENT

El presidente del Parlament ha pedido recurrir de nuevo a la hermandad que se generó el 1-O, ha llamado a conjurarse a las puertas de la sentencia "que limitará la democracia" y, en la línea de Aragonès, ha llamado a rebasar los límites del independentismo invocando a todos los demócratas.

"Todos los demócratas estarán llamados a defender la democracia. Tenemos que salir a la calle, movilizarnos de nuevo de forma permanente, pacífica y cívica. Movilizados de nuevo", ha clamado.

Torrent se ha referido a la impugnación de las resoluciones aprobadas en el Debate de Política General y la advertencia a la Mesa del Parlament anunciada por el Gobierno, y ha avisado: "Nunca dejaremos que la censura entre en el Parlament y nos haga callar. Defenderemos los derechos desde las instituciones y desde las calles".

RUFIÁN Y EL ESTADO

Rufián ha calificado de héroes a los vecinos de Fonollosa y ha destacado su "valentía y decencia antes los salvajes y los carceleros", y ha destacado la fuerza de las calles, las plazas y las urnas, frente a las fuerza del Estado.

También ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Dice que son la izquierda que no se avergüenza de España. No. Son la España que avergüenza a la izquierda".

VILALTA Y LA SENTENCIA

Vilalta ha asegurado que están "preparados para afrontar la represión" y ha advertido de que no aceptarán la respuesta del Estado en forma de dictamen del Supremo, porque su respuesta son las urnas.

"Ante la causa general del independentismo, pedimos una respuesta transversal, amplia, de defensa de todos los derechos civiles, políticos y sociales, y del derecho a la autodeterminación y la libertad de los presos y exiliados", ha afirmado.