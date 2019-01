Aragonès: El independentismo no dará un cheque en blanco en los presupuestos

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha afirmado hoy que los partidos independentistas "no darán un cheque en blanco" al Gobierno con respecto a los presupuestos, ni se dejarán condicionar por "la espada de Damocles de que viene la derecha reaccionaria" si no se aprueban.

En una entrevista en TV3, el vicepresidente catalán y adjunto a la presidencia de ERC ha destacado que ahora mismo el Govern sigue sin saber "de qué va" el Gobierno de Pedro Sánchez, y "si quiere mantener el conflicto con Cataluña en términos de represión o quiere una solución democrática y sacar la política de los tribunales".

"Es evidente que Sánchez no es lo mismo que Mariano Rajoy (PP)", ha reconocido Pere Aragonès, pero en las negociaciones entre gobiernos "hace falta que se den pasos adelante, hemos puesto las sillas pero hace falta la mesa", y la parte catalana, ha insistido, sigue sin saber "cuál es el proyecto" del PSOE para Cataluña.

Conocer sus intenciones puede determinar la posición definitiva de los partidos catalanes con respecto a los presupuestos del Estado, ha explicado, antes de confirmar que para el gobierno catalán es muy importante resolver la cuestión de los presos independentistas y el juicio inminente "en el que el Estado es parte", así como la posibilidad que "los catalanes puedan decidir su futuro".

El vicepresidente del Govern ha querido dejar claro que sin conocer la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre estas cuestiones, lo que no va a hacer el independentismo es apoyar los presupuestos estatales "bajo la espada de Damocles de que viene la derecha reaccionaria" si el PSOE se ve obligado a convocar elecciones antes de que finalice la legislatura.

"No aceptamos esta dicotomía, nosotros no damos cheques en blanco a nadie", ha subrayado Aragonès momentos antes de apuntar: "Las leyes actuales del Estado español no son un límite para nosotros, este gobierno es independentista, nuestros objetivos y aspiraciones van más allá".