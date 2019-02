Aragonès dice que el informe sobre Torra prueba que el juicio del 1-O es "una causa política"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el informe de la Guardia Civil que atribuye al presidente Quim Torra la idea de 'crear la tormenta política perfecta' con la movilización masiva demuestra que "la causa abierta en el Tribunal Supremo es una causa política de principio a fin".

Lo ha declarado este martes a los periodistas el también conseller de Economía de la Generalitat durante una visita al Mobile World Congress (MWC), con el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

Ha afirmado que "es una vergüenza que haya cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, que se dediquen a investigar actividad política y no actividad criminal".

"Se están investigando nuestras ideas, se investigan y se ponen en informes relatos de conferencias que son públicas, de tuits, de propuestas políticas", ha criticado.

Pero no se ha mostrado sorprendido porque no lo considera nuevo: "Yo mismo me he encontrado filtraciones que he podido leer en prensa de informes de la Guardia Civil de los que no he tenido conocimiento en tanto que persona investigada".

DE LOS INFORMES AL SUPREMO

Aragonès ha sostenido que estos informes "que la Guardia Civil se dedica a filtrar" sobre su actividad política en ningún caso aluden a ilegalidades ni a actividad administrativa o a disposición de recursos públicos que se hayan realizado ilegalmente.

"Lo que se hace es investigar nuestra actividad política, nuestro posicionamiento ideológico, y, por tanto, demuestra que de principio a fin esta es una causa política: de principio, con estos informes de la Guardia Civil, a fin, como están haciendo los acusados en el Tribunal Supremo desmontando el relato ficticio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ha añadido.

JORDI CUIXART

Preguntado por la declaración en juicio este martes del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dicho que, por lo que ha podido ver y conoce al acusado, "está explicando muy claramente que el movimiento por la independencia de Catalunya es un movimiento pacífico, democrático y que siempre ha llevado a cabo unas movilizaciones con un carácter absolutamente cívico".

"Está desmontando el relato de la violencia que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado como la extrema derecha que tenemos sentada como acusación popular están intentando construir", ha añadido.