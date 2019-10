Aragonés propone una mesa de diálogo sin condiciones previas, sin vetos y con garantías de cumplimiento

En este sentido, ha planteado que en esa mesa de diálogo tiene que haber reconocimiento de las partes porque, ha advertido que el Gobierno no puede seguir ignorando a los independentistas catalanes, que, ha recordado, son los que han ganado las elecciones y gobiernan en Cataluña. En este sentido, ha criticado que Pedro Sánchez haya llamado a todos los partidos para abordar las consecuencias de las sentencia del procés a todos los partidos, menos a los soberanistas.

Pere Aragonés ha pedido también que en esa mesa se puedan hacer propuestas con libertad y sin vetos, argumentando que él tampoco está de acuerdo con la defensa a ultranza de la unidad de España pero respeta que millones de personas la defiendan.

Y ha planteado que se pueda refrendar los acuerdos de esa mea por "amplias mayorías" y articulando un sistema democrático para ello, es decir, la votación. Además, considera que debe haber una seguridad de que lo que se acuerdo se lleve a cabo, una "garantía de cumplimiento".

En su discurso ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de diálogo y negociación, ha reclamado dar ya los "primeros pasos" y ha advertido de que "el bloqueo no es bueno" porque "el conflicto corre el riesgo de enquistarse". Según Aragonés, el conflicto no es de orden público, ni de convivencia entre catalanes y ha rechazado la afirmación de Pedro Sánchez de que Cataluña no es un solo pueblo.

