Aramburu: el ultranacionalismo europeo crece y se alimenta del miedo

El escritor español Fernando Aramburu consideró hoy que el ascenso de los ultranacionalismos europeos es consecuencia de un momento de "enorme inseguridad" que provoca que la población necesite un "amo", una "mano dura que venga a poner orden".

"Hay como un miedo actual, una enorme inseguridad que genera lo que podemos llamar el deseo del amo, de la mano dura que venga a poner orden", dijo Aramburu en una entrevista telefónica con EFE.

El novelista, poeta y ensayista recibe hoy el Premio Cultura Mediterránea en la ciudad italiana de Cosenza (sur) por su novela "Patria", ambientada en los años del plomo de ETA.

Es un reconocimiento más que se suma a otros ya recibidos en España, como el Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica, el Premio Francisco Umbral, el Premio Euskadi, el Premio Dulce Chacón y el San Clemente Rosalía.

En Italia, donde el libro "lleva ya 11 ediciones", fue galardonado en julio con el Premio Lampedusa y en mayo con el Premio Estrega Europeo 2018.

Según Aramburu, el sentimiento nacionalista siempre ha existido aunque recientemente está "cobrando fuerza" en muchos países europeos, como Italia, Austria, Hungría o Francia.

"Si España no estuviera tan ocupada consigo misma se habría dado cuenta de que en algunos países europeos hace tiempo hay unos movimientos antiglobalización, antiUnión Europea, antieuro, que estaban cobrando fuerza y que llegaban a responsabilidades de Gobierno", lamentó.

Es "preocupante", dijo, observar cómo estos movimientos ultranacionalistas, "xenófobos y racistas", "reciben cada día un mayor respaldo social", alimentando, entre otras cosas, el miedo a la inmigración.

Su novela "Patria", vendida en 22 idiomas, traslada al lector a los años cruentos del terrorismo de ETA en el País Vasco a través de la historia de dos familias, amigas en el pasado y enemigas en el presente, que quedaron divididas por el terror y la muerte.

Aramburu presenta a una serie de personajes complejos, con sus miedos y sus inquietudes, con contradicciones y que exponen la dureza de los años de mayor violencia en esta región y las dificultades actuales que tienen las familias de las víctimas para superar el dolor y perdonar.

El relato empieza con el anuncio de ETA del cese definitivo de las armas en 2011, un momento "muy importante" porque marca el fin de la violencia y abre la puerta "a la posible recomposición de la sociedad".

Desde entonces, señaló, han cambiado cosas, porque "uno visita el País Vasco y no percibe apenas testimonios de lo que ocurrió en esas calles, donde ahora pasean los turistas".

Sin embargo, afirmó que la herida "no está bien cerrada" y actualmente "los ciudadanos coexisten", pero "la convivencia no está lograda" porque "quizá sea esta una tarea para futuras generaciones".

Lamentó que "públicamente no se ha pedido perdón" por los crímenes de ETA, "salvo en casos esporádicos", aunque reconoció que "en privado puede que sí, más de uno" lo haya hecho con familias afectadas.

"Recientemente estuve en Rentería y vi un abrazo que me emocionó, el del alcalde de Bildu con el del hijo de un policía asesinado. Es una escena que a mí me parece que tiene un valor pedagógico muy grande, puesto que muestra que quienes en un día estuvieron separados son capaces de estar juntos", justificó.

Se refirió a la crisis en Cataluña para advertir de que guarda con el conflicto vasco "una diferencia esencial", que es que en Cataluña "no se producen muertos".

Dejando a un lado la violencia, continuó, ambas situaciones comparten algunos paralelismos porque "es innegable que en la sociedad catalana se están acumulando ya desde hace tiempo tensiones que salpican la vida de los ciudadanos".

"A pesar de que algunos lo niegan, a mí me parece percibir una fractura social, que me confirman amigos, compañeros que viven en Cataluña y me cuentan que hay amigos que dejan de saludarlos, que hay familias en las cuales los miembros no se dirigen la palabra. Es preocupante", valoró.

Justificó que el clima de tensión n Cataluña y en otros puntos de España es consecuencia de la hostilidad de la clase política y echó en falta figuras "relevantes que traigan un poco de sosiego, de sensatez".

"Yo veo a la clase política española (...) continuamente acusándose de esto, de lo otro, como vecinos que no se tragan, entonces no nos podemos extrañar de que esta continua hostilidad entre los representantes políticos repercuta negativamente entre la población", dijo.