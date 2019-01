Arenas vive "con emoción" investidura de Moreno como presidente de la Junta

El senador y expresidente del PP andaluz Javier Arenas ha asegurado hoy que asiste al pleno de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía “con emoción” porque ha dedicado "muchos esfuerzos al cambio" en esta comunidad.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Arenas ha dicho que se encuentra “emocionado, tras dedicar muchos esfuerzos al cambio, y ahora vemos que algo por lo que hemos luchado mucho tiempo se hace realidad, que haya el primer presidente centrista de la Junta”.

Sobre si aconsejará en algo a Moreno en su nuevo cargo, ha dicho que, "modestamente, aportaré cuando se me pidan mis opiniones, porque he aprendido que se aportan opiniones cuando se me piden, pero este es un día feliz y emotivo, y empieza a articularse en el Parlamento la mayoría que pidieron los andaluces en las urnas”.

Se ha pronunciado también sobre las manifestaciones de colectivos feministas a las puertas del Parlamento andaluz, de las que ha dicho que “todo lo que sea manifestarse con respeto tiene mucho sentido”.

Arenas ha sido preguntado por si tiene “envidia sana” de Juanma Moreno y ha respondido que “lo que tengo es mucha felicidad”.