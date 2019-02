Argentina e Italia rechazan una posible intervención militar en Venezuela

Los cancilleres de Argentina e Italia expresaron de manera conjunta el rechazo de ambos países a una posible intervención militar en Venezuela, aprovechando la visita del ministro de Exteriores italiano, Enzo Moavero Molinese, al país austral para reunirse con su homólogo, Jorge Faurie.

"La posición italiana está en sintonía con la posición argentina (...) Estamos en contra de cualquier tipo de solución que pase a través de intervenciones armadas, queremos un proceso de consolidación nacional que elimine la violencia del escenario y que elimine la solución armada entre las posibles soluciones", afirmó Molinese este miércoles.

Asimismo el político italiano aseguró que la prioridad de su Gobierno es la solución de la "emergencia humanitaria" que vive el país caribeño.

"Existe una emergencia humanitaria gravísima en Venezuela, sin precedentes, faltan productos de primera necesidad, alimentos y medicamentos. Hay que superar esa situación que es absurda e inaceptable y que impide el acceso a la ayuda humanitaria internacional", agregó.

Molinese llamó a las Naciones Unidas a "garantizar los canales de acceso" de la ayuda humanitaria y recordó que el Ejecutivo italiano no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.

"Yo he dicho al Parlamento italiano y lo repito desde aquí que Italia no reconoce la legitimidad de las elecciones presidenciales del año pasado, por consecuencia no reconoce la legitimidad actual de Maduro como presidente. Italia reconoce la plena legitimidad de las elecciones de la Asamblea Nacional", subrayó.

Esta postura es la misma que ha venido manteniendo Argentina desde que se agravó la crisis venezolana y que han ratificado el pasado fin de semana en una reunión con el Grupo de Lima y Estados Unidos en Colombia, dónde también estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

"Creo que los países del Grupo de Lima y Argentina en particular hemos sido muy claros con que no favorecemos una salida a la fuerza o una solución por vías de fuerza", declaró hoy Faurie ante la prensa en el palacio San Martín de Buenos Aires, dónde recibió a su homólogo italiano.

Faurie se refirió también a la hipotética detención de Guaidó en su regreso a Venezuela debido a la prohibición de abandonar el país que el régimen de Maduro le había impuesto, y aseguró que su intención es la de "defender" al presidente encargado en su retorno.

"Los países del Grupo de Lima hemos tomado un compromiso muy nítido de defender a Juan Guaidó en su regreso a Venezuela (...) Hacemos responsables a aquellas personas que ejercen funciones de seguridad dentro del territorio venezolano para que velen por la integridad personal del presidente Guaidó, su familia directa y de todos aquellos líderes de la Asamblea Nacional", concluyó.

Además de hablar sobre el futuro de Venezuela, los cancilleres actualizaron el acuerdo de cooperación estratégica ente ambos países, que data de 1998, contemplando temas como cooperación entre pequeñas y medianas empresas, homologación de títulos universitarios y laborales o una acción conjunta para combatir la corrupción.