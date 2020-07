Argentina reafirma su voluntad de seguir presente en los acuerdos del Mercosur

El canciller de Argentina, Felipe Solá, expresó este miércoles en la Cumbre de Canciller del Mercosur la intención de su país de seguir presente en las negociaciones comerciales del bloque con otros países, a pesar de haber amagado en este semestre con abandonar las conversaciones para centrarse en sus asuntos internos.

"Vamos a estar en todas las mesas de acuerdo, de ninguna manera vamos a eludir nuestra opinión, ni vamos a tratar de obstruir el avance de acuerdos", puntualizó Solá en su intervención por videoconferencia.

Argentina anunció el pasado 24 de abril su decisión de retirarse de las negociaciones de los acuerdos comerciales actuales y futuras del Mercosur para centrarse en su política interna y dar respuesta a la crisis del coronavirus.

No obstante, Argentina revisó esta decisión y nunca se elevó a cancilleres y presidentes, por lo que el país siguió en las conversaciones del bloque, como reafirmó Solá este miércoles.

Sin embargo, Solá se mostró crítico con el impacto que el acuerdo con la Unión Europea (UE), alcanzado en junio de 2019, pueda tener en la economía del bloque.

El canciller argentino denunció las dificultades que existirán para que las mercancías del Mercorus, en particular los productos alimentarios, ingresen en los mercados europeos y señaló que existe un retroceso para el ingreso de los artículos de origen agrario.

Aún así, aseguró que el Gobierno argentino, como parte del Mercosur, suscribirá los acuerdos con la UE y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), alcanzado en agosto de 2019.

El bloque suramericano espera suscribir ambos acuerdos a finales de año, bajo la presidencia pro témpore de Uruguay, que comenzará este jueves.

Solá instó a sus homólogos del grupo a "conversar para avanzar" y mostrar una posición fuerte en las próximas negociaciones.

"En aquello que tengamos que discutir con el mundo, discutamos lo más unidos posible. Seremos mucho más fuertes y mucho más respetados por un mundo que es cada vez mas difícil y que está con gran tendencia a cerrarse", recordó el canciller argentino.

En este sentido, Argentina abogó por impulsar la integración del bloque suramericano, tanto comercial como físico, y defendió la unidad como "un tema absolutamente necesario".

"Integrar no significa pensar todos iguales; integrar no significa tener exactamente la misma política económica; no significa ver el mundo de la misma manera", advirtió.

Para disipar cualquier duda sobre el compromiso de Argentina con el bloque, Solá recalcó que el Mercosur es "el proyecto político más importante de Argentina en 30 años, entendiendo como proyecto político externo".

ACCIONES ANTE EL CORONAVIRUS

Solá valoró el esfuerzo realizado por el Mercosur para tratar de contener la pandemia, incluido el cierre de fronteras para evitar la propagación entre países.

"El tema va a seguir siendo una cuestión central y los seis meses que vienen, en los que Uruguay va a ser presidente pro témpore, van a ser una espera del fin de la pandemia y, tal vez, el comienzo de la reconstrucción de nuestras economías", dijo el canciller argentino.

La pandemia del coronavirus será uno de los temas centrales del a Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebrará este jueves.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, entregará de forma virtual el martillo del bloque a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que ostentará la presidencia del Mercosur durante los próximos seis meses.

En el acto intervendrán también los otros dos presidentes de los países del bloque, el argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro.

Asimismo, participará como invitado el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.