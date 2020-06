Armengol cree que la Conferencia de Presidentes "ha marcado una forma de trabajo que no debería acabar"

Según ha explicado la presidenta autonómica este domingo en rueda de prensa posterior a la última reunión telemática de Conferencia de presidentes, "ha sido una experiencia de diálogo, de escucharnos y tomar decisiones conjuntas, lo cual ha reforzado el concepto del federalismo que defendemos".

En este sentido, ha puesto en valor que "el estado de alarma ha sido positivo y ha salvado muchas vidas". No obstante, ha destacado, "España no es Madrid. Muchas decisiones han estado condicionado por cuestiones que no tienen que ver con la situación de Baleares, que se ha visto afectada por el planteamiento general".

Asimismo, ha defendido que "Baleares ha planteado cuestiones muy importantes como los ERTES, una herramienta sin la cual el paro se quintuplicaría; el cierre de puertos y aeropuertos; el fondo de los 16.000 millones no reembolsables, etc."

Con todo, ha señalado, "tenemos que seguir reivindicando ante el Estado porque Baleares es una comunidad mal comprendida. Lo seguiré haciendo, con independencia de quien gobierne".

Este domingo se ha celebrado la última Conferencia de Presidentes de manera regular, semanalmente. No obstante, a final de julio tendrá lugar otra reunión, que será presencial, donde se trabajará con el plan de reactivación autonómica a nivel español y donde el Govern seguirá reivindicando aquellas medidas que considera que se tendrían que tomar por parte del Estado, más allá del Pacto Autonómico de Reactivación y Transformación Económica y Social en el que ya se trabaja desde esta comunidad.

VALORACIÓN DE LOS DATOS SANITARIOS DEL COVID-19

Por otro lado, Armengol ha hecho balance de los datos sanitarios del COVID-19, afirmando que "los datos sanitarios siguen acompañando mucho nuestra comunidad autónoma, gracias al rigor de profesionales y el magnífico trabajo y responsabilidad de todos los ciudadanos".

En este sentido, ha destacado, en Baleares se seguirá apostando por la Atención Primaria y con el rastreo de contactos estrechos con positivos de la COVID-19.

Al respecto, la presidenta ha remarcado la importancia de tener "una sanidad pública de primera categoría". Aun así, ha recordado que es importante mantener la responsabilidad individual y colectiva durante una fase decisiva de recuperación de la normalidad.