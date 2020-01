Armengol cree que el PP está tocando el techo de "la indecencia" por criticar el uso del helicoptero por Sánchez

Cabe recordar que desde la Delegación del Gobierno en Baleares se explicó este domingo que la intervención del helicóptero de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de los desaparecidos en Baleares por la borrasca 'Gloria' no estaba prevista la mañana que viajó el presidente Pedro Sánchez a Mallorca.

Sin embargo, la diputada del PP en el Congreso por Baleares, Margalida Prohens, ha tildado de "vergüenza nacional" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizara el 'Cuco' en su visita a Mallorca, pues, según ha dicho, "paralizó durante unas horas la búsqueda con helicóptero de David Cabrera", a quien se perdió el rastro este lunes en el torrente de na Mora.

Ante esto, Armengol ha contestado que "en política no todo vale", negando de esta manera que el uso de Sánchez paralizase la búsqueda. Así, ha criticado "la actuación del PP" que está inmerso en la "locura" de que Vox no le quite la posición política. "La Delegación del Gobierno ya dio todas las explicaciones", ha dicho Armengol, en relación a que las críticas del PP se han producido este lunes.