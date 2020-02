Armengol dice que los casos de abusos a menores se conocen "porque la administración los ha denunciado a Fiscalía"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes que si los casos de abusos y explotación sexual de menores se conocen "es porque la administración los ha denunciado a Fiscalía". "Nosotros no nos hemos puesto de perfil en ningún momento", ha asegurado.

La presidenta ha hecho estas declaraciones al contestar a las preguntas del PP, Cs y Vox sobre estos casos durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, donde la oposición ha vuelto a pedir el cese de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, después de que los grupos que apoyan al Govern bloqueasen la creación de una comisión de investigación.

La presidenta ha defendido la actuación del Govern frente a estos casos, argumentando que han aumentado recursos e intensificado la coordinación.

Además, Armengol ha asegurado que "mientras haya un menor", tutelado o no, que sufra abusos sexuales, "siempre el Govern estará a su lado". "Este Govern se siente corresponsable de cualquier problema que pueda tener cualquier menor de la Comunidad", ha enfatizado.

Preguntada por el portavoz de Vox, Jorge Campos, sobre si ejercerán algún tipo de acción legal ante estos casos, la líder del Ejecutivo ha sostenido que "siempre" que ha llegado cualquier información sobre posibles delitos se ha puesto "en manos de la Fiscalía". "Todo ha sido denunciado a Fiscalía por parte de las administraciones públicas, tanto en el Govern como en el Consell de Mallorca", ha insistido.

Igualmente, la presidenta ha recordado que el Govern habitualmente se persona como acusación en casos graves de violencia machista.

Por otro lado, Armengol ha desvinculado a la consellera Santiago del 'no' a la comisión de investigación. "No entiendo qué tiene que ver que los grupos parlamentarios rechacen una comisión con el cese de una consellera", ha dicho la líder socialista, que ha acusado a Vox de "utilizar a los menores para hacer política de partido", algo que le produce "asco".

CS DENUNCIA LOS "VETOS" DE ARMENGOL

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha denunciado "el veto a la comisión de investigación" y "el veto que le ha puesto a un socio de gobierno" para no permitir dicha comisión, en referencia a las críticas de MÉS, que atribuyó al PSIB la decisión.

Guasp ha criticado que el Govern "hace gala de diálogo pero viene con su monólogo y su habitual rodillo" y ha advertido a Armengol que "no se va a poder sostener ni un día más sin dimisiones, lo sabe bien". La diputada también ha protestado por el "cinismo político" de "descargar en expertos y técnicos toda la responsabilidad" y ha expresado la "reprobación" de los diputados de Cs a la gestión de Armengol de este "escándalo".

VOX ACUSA A ARMENGOL DE MENTIR SOBRE LAS DENUNCIAS A FISCALÍA

Desde Vox, el portavoz, Jorge Campos, ha acusado a Armengol de mentir sobre las denuncias. "Dice que lo denunció a Fiscalía pero no se abrieron diligencias hasta el 15 de enero, cuando se descubre el caso en la prensa", ha argumentado.

Campos ha considerado una "auténtica vergüenza" que "aquí no haya dimitido nadie" y ha avisado a la presidenta de que "ni su colega quiere estar al frente del circo que han montado", en alusión a la renuncia del catedrático José Carlos Fernández del Valle a presidir la comisión de expertos en el Consell. "Este escándalo le va a perseguir toda la legislatura", ha advertido el portavoz de Vox a la presidenta.

COMPANY ATRIBUYE A ARMENGOL EL 'NO' A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Finalmente, el portavoz del PP, Biel Company, ha atribuido a Armengol el 'no' a la comisión de investigación. "Usted también es la secretaria general del PSIB, si no quiere que se haga algo, no se hace", ha dicho.

"Incluso sus socios de Més han llamado mentiroso a su 'dóberman' del Consell, Andreu Alcover", ha declarado Company. El diputado también ha mantenido que el Govern "no deja hacer su trabajo" a la oposición "porque oculta información".