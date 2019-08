Arranca este lunes la ronda de contactos previa a la investidura de Ayuso

Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid han sido llamados mañana y el martes a una ronda de consultas como paso previo al pleno en el que la 'popular' Isabel Díaz Ayuso será nombrada presidenta regional con el apoyo de Cs y de Vox, que ya ha advertido de que todas las políticas deberán superar su filtro.

La nueva ronda de consultas comenzará mañana a las 11.00 horas con Unidas Podemos y seguirá a las 11.30 con Vox y a las 12.00 con Más Madrid mientras que el martes será el turno de Ciudadanos, a las 11.00 horas; PP, a las 11.30; y PSOE, a las 12.00.

Cuando concluya la ronda, el presidente de la Asamblea de Madrid convocará un pleno de investidura en el que previsiblemente propondrá a Ayuso como candidata.

Se trata de la tercera ronda de contactos promovida por el presidente del Parlamento regional, Juan Trinidad (Cs), después de las dos que antecedieron al pleno de investidura del pasado 10 de julio, que no tuvo candidato porque ningún aspirante garantizaba los apoyos necesarios para ser investido.

Ayuso sí cuenta ahora con el respaldo suficiente para ser investida tras el sí que dieron el pasado jueves el PP y Ciudadanos al documento "definitivo" presentado por Vox, que rebajó algunas de las exigencias iniciales del grupo de Rocío Monasterio al no incluir, por ejemplo, la revisión de las leyes LGTBI regionales.

Díaz Ayuso gobernará en coalición con Ciudadanos, liderado por Ignacio Aguado, mientras que Vox pasará a la oposición, aunque Monasterio ya ha dicho que vigilará el acuerdo alcanzado para que sus propuestas tengan "partidas presupuestarias y programas concretos", pues de lo contrario "los presupuestos no saldrán adelante".

"Cualquier ley, todo tiene que pasar por el filtro de Vox", señaló Monasterio.

Tras cerrar el acuerdo a tres el pasado sábado se conoció la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción para imputar a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza separada del caso Púnica que investiga una posible financiación irregular en el PP de Madrid.

La petición no ha hecho que Ciudadanos varíe su postura. La formación naranja mantiene el apoyo a Díaz Ayuso porque ni Aguirre ni Cifuentes se han presentado a las elecciones y que quienes ahora están al frente del PP son "personas completamente distintas", como señaló ayer, sábado, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

Ciudadanos, afirmó Bal, no tolerará "ningún episodio de corrupción" y "no les temblará la mano" si descubren "debajo de las alfombras" "cualquier tipo de corruptela". Si el PP no se regenera "habrá un problema" agregó, tras las críticas de PSOE y Más Madrid, que acusan al partido de Albert Rivera de sostener la corrupción del PP.