Arranca una semana judicial clave para Puigdemont, Comín y Junqueras

El independentismo catalán afronta una semana judicial crucial con la vista puesta en un tribunal belga de primera instancia que abordará la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus excosejeros Toni Comín y Lluis Puig, y pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras.

Puigdemont, Comín y Puig, huidos en Bélgica desde 2017, comparecerán el lunes en una vista conjunta a puerta cerrada ante un tribunal de primera instancia de Bruselas por las euroórdenes reactivadas contra ellos por el Tribunal Supremo español.

La Justicia española reclama a Puigdemont y Comín por presuntos delitos de sedición y malversación, y a Puig solo por malversación.

Acompañados por sus abogados, responderán ante un tribunal neerlandófono de la Cámara del Consejo, primera instancia encargada de resolver sobre la euroorden reactivada tras la sentencia del Supremo contra los líderes del "procés" por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En principio, la corte tendrá quince días para dictar sentencia, que se puede recurrir. Aunque es posible que la defensa de los políticos independentistas, representados en Bélgica por los abogados Paul y Simon Bekaert, soliciten un aplazamiento hasta que se conozca el jueves 19 de diciembre el desenlace del segundo aspecto judicial de la semana.

Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará pública su respuesta a la cuestión prejudicial relativa a la supuesta inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo, pero no consolidado que presentó el Tribunal Supremo, a petición de la defensa del líder de ERC.

El abogado general del TJUE asignado al caso, el polaco Maciej Szpunar, cuyas opiniones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión del tribunal, concluyó el pasado 12 de noviembre que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos en mayo y haber gozado de inmunidad parlamentaria.

No obstante, el jurista agregó que esa decisión no tendría efecto, pues el líder de ERC ha sido condenado a 13 años de inhabilitación, y recomendó al TJUE que se declarara incompetente, pues la decisión de la corte europea sería "inoperante".

El Tribunal Supremo no permitió que el líder independentista, juzgado entonces en el proceso por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en prisión preventiva, saliera de la cárcel para "jurar o prometer acatamiento a la Constitución" ante la Junta Electoral Central y recoger su acta de eurodiputado como exige la ley electoral española, al apreciar riesgo de fuga.

Según la tesis del jurista europeo, Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado y haber gozado de la inmunidad parlamentaria que reclamaba el interesado hasta el día de su condena, extremo que rechazan la Eurocámara, la Comisión Europea y España al entender que el político preso no había cumplimentado los trámites exigidos en la legislación española.

Pero el abogado general rebatió esa interpretación, pues considera que "una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar esa elección adquiere, únicamente por ese hecho y desde ese momento, la condición de miembro del Parlamento".

Esta condición se aplica "independientemente de cualquier formalidad ulterior que esté obligada a cumplir, ya sea en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional del Estado miembro en cuestión" y el eurodiputado la conservará "hasta el término de su mandato, salvo en los casos de dimisión, fallecimiento o anulación de su mandato", añade el TJUE en un comunicado.

"Las autoridades del Estado miembro en el que el diputado en cuestión ha resultado electo están obligadas a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar los trámites del miembro del Parlamento necesarios para asumir efectivamente sus funciones y a suspender las medidas que ya estén en curso, salvo que hayan obtenido la suspensión de la inmunidad por el Parlamento", agrega el jurista.

La decisión de la corte europea puede afectar indirectamente a Puigdemont y Comín, quienes consiguieron sendos escaños en los comicios europeos por la lista de JxCat (Lliures per Europa), pero no fueron reconocidos como miembros del Parlamento Europeo al no haber retirado el acta en Madrid y también han reclamado al tribunal de Luxemburgo.

Incluso en caso de que el TJUE se declarase incompetente y no entrara en el fondo de la cuestión, Comín y Puigdemont podrían solicitar al tribunal belga que preguntase al TJUE por su situación, pues sobre ellos no pesa una condena como en el caso de Junqueras, lo que retrasaría semanas o meses la decisión de la corte belga de primera instancia y podría resolverse, eventualmente, con el reconocimiento de ambos como eurodiputados con inmunidad.

La suerte de Lluis Puig, que no se presentó a las elecciones europeas y está reclamado por malversación, podría sin embargo seguir otro camino y resolverse sin necesidad de que la Justicia europea interprete su situación jurídica.

Javier Albisu