Arreaza espera dar una "lección democrática" a la oposición en las elecciones

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo hoy que espera que toda la oposición se inscriba para las elecciones parlamentarias previstas para este año a fin de "darles una lección democrática" a aquellos que han optado por "el golpismo".

"Ojalá participen todos, todos al completo, para darles desde nuestro punto de vista una lección democrática a esa oposición que ha optado por el golpismo, por los atajos, por la violencia política, por entregarse a los Estados Unidos, por las sanciones, por el sufrimiento del pueblo", señaló en una rueda de prensa en Moscú.

La mayoría opositora de Venezuela, representada por siete partidos, anunció el pasado día 14 que no convalidará ni reconocerá las elecciones parlamentarias que consideran una "farsa".

Ello porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras haber declarado la "omisión constitucional" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, para dicha labor.

El día 17, la oposición venezolana rechazó además las recientes intervenciones de algunos de sus partidos por parte del TSJ, que designó nuevas juntas directivas para un par de formaciones poderosas -Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ)- y mantiene en la mira a las otras dos organizaciones de peso.

"Atacar un partido significa atacar las reivindicaciones sociales por las cuales luchamos", dijo el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países.

Arreaza sostuvo que pronto el CNE dará a conocer los plazos para la inscripción de las candidaturas de quienes aspiran a ser representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, "y todos los venezolanos pueden participar".

"Cuando ellos (la oposición) no se inscriben o no participan, más bien el pueblo se decepciona y se frustra. El pueblo quiere que participe y ganarle uno a uno en cada circuito electoral para demostrarles que a Venezuela hay que respetarla y que, jugando con la necesidad, con el sufrimiento del pueblo, no se puede hacer política en Venezuela", argumentó Arreaza.

"Poniéndose del lado de (el presidente de EEUU, Donald) Trump y no del pueblo no se puede hacer política sana en Venezuela. Y el pueblo tiene ganas y la revolución tiene muchas ganas de que se inscriban todos", sostuvo el canciller.