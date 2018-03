Arrimadas a Albiol: en Cs los hombres no dicen a mujeres lo que pueden hacer

La líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha sostenido hoy que en su partido los hombres "no le dicen a las mujeres lo que pueden hacer", después de que el jefe de filas del PPC, Xavier García Albiol, haya dicho que Arrimadas no se presenta a la investidura porque Albert Rivera "no le deja".

"Lo único que hace Albiol es explicar cómo funciona su partido: los hombres mandan y le dicen a las mujeres lo que pueden o no pueden hacer", ha apuntado Arrimadas en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Albiol había pedido a Cs que se "sacrifique" en aras de la gobernabilidad en Cataluña y que se presente a un debate de investidura a pesar de no contar con el apoyo mayoritario de la cámara catalana, a lo que añadió que, si Arrimadas no se había postulado todavía, es porque el presidente de Cs, Albert Rivera, no le deja para que no le quite protagonismo.

"Albiol parece que después de sacar cuatro diputados en el Parlament ha perdido el concepto de cómo funciona", ha apostillado Arrimadas, que ha dicho que si el líder del PPC piensa que se puede presentar a la investidura, "que lo haga", aunque esto significaría "reconocer que no sabe bien cómo funciona el Parlament".

Preguntada en rueda de prensa por una eventual repetición de elecciones en Cataluña como consecuencia del bloqueo político, Arrimadas ha dicho que éste no es un escenario en el que está trabajando su partido.