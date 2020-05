Arrimadas dice que Ciudadanos no da un "cheque en blanco" al Gobierno, sino que evita un caos sanitario

Arrimadas ha explicado que, ante el riesgo de que la votación de este miércoles en el Congreso no prosperase y, por tanto, el estado de alarma finalizase el sábado sin que se haya preparado un escenario alternativo, Cs ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez "por el bien de los españoles".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha afirmado que Sánchez hizo una "amenaza intolerable" al decirle a la oposición que, si no respaldaba la prórroga, se podría producir un "caos sanitario" y un retroceso en la lucha contra el coronavirus y que las ayudas económicas y sociales vinculadas al estado de alarma dejarían de estar vigentes.

Ante eso, Ciudadanos ha pactado con el Ejecutivo apoyar una nueva prórroga de quince días y que el Gobierno "vaya pensando en un plan B para salir de manera ordenada del estado de alarma", desvincule las ayudas de este mecanismo y empiece a pactar las medidas con las comunidades autónomas y a mantener reuniones semanales con la oposición, según ha indicado.

Arrimadas, que ha dicho que este miércoles irá personalmente al Pleno de la Cámara Baja --la primera vez que lo hace desde que se decretó el confinamiento--, ha asegurado que a Cs no le gusta el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que son "los más críticos" con él y que, si no rectifica, al final "se quedará solo, porque no tiene mayoría".

Sin embargo, a los que reclamaban un voto negativo a la prórroga del estado de alarma para darle un "escarmiento" al Ejecutivo, les ha dicho: "Tengo una mala noticia, hoy no se vota la investidura de Sánchez o de (Pablo) Iglesias".

Sobre la decisión de Juan Carlos Girauta, exdirigente de Cs y exportavoz en el Congreso, de darse de baja del partido, Arrimadas ha dicho que la respeta y que solo tiene "buenas palabras" para él. Respecto a sus críticas a la posición de la formación naranja, ha explicado que ella, cuando vota, no puede hacerlo para "desahogarse", sino pensando en "qué es lo mejor para los españoles".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)