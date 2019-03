Arrimadas (Cs) avisa de que PP y PSOE siempre pactan con el nacionalismo desde La Moncloa

Lo ha dicho durante un 'Encuentro Ciudadano' en L'Hospitalet de Llobregat junto al presidente del partido, Albert Rivera; la líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, y el excalcalde de L'Hospitalet y 'número 3' de Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona, Celestino Corbacho.

Inés Arrimadas ha acusado al PP de que, cuando llega al Gobierno central, "lo único que hace es pactar con los nacionalistas", como CiU y el PNV.

Ha destacado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha testificado esta semana en el juicio del 1-O que hizo de mediador sobre el proceso soberanista entre los entonces presidentes del Gobierno y de la Generalitat, el popular Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

"SI NO, AHORA NO ESTARÍAMOS ASÍ"

Ha prometido que Rivera no tendrá mediadores, y ha reiterado: "En el Gobierno, tanto PP como PSOE han hecho lo mismo, y, si no, ahora no estaríamos así".

"Necesitamos un presidente que jamás nos vaya a vender por estar un día más en Moncloa, que es lo que ha hecho el PP y el PSOE", ha insistido Arrimadas.

Y sobre el PSOE, ha avisado de que ahora "no hay presidente mejor del Gobierno de España para Torra que el señor Sánchez", lo que ha considerado una razón obvia para no votar a los socialistas.

Además, ha dicho que Cs "son los malos de la película" para el Gobierno central del PSOE, ya que Sánchez critica algunas visitas a Cs a municipios de Cataluña porque las considera una provocación, según ella.

Por eso ella ha pedido el voto para Rivera, "un catalán constitucionalista" como presidente en La Moncloa, y ha asegurado que la decisión está en manos de los votantes.

Ha empezado su discurso agradeciendo la presencia de "un grande, un histórico", en referencia a Corbacho, en primera fila y que ha recibido un aplauso de los asistentes.