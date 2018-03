Arrimadas (Cs) pide a Torrent que "reconozca que no hay candidato" ante el pleno del Parlament

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, pedirá al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "reconozca que no hay candidato" ante el pleno del Parlament, y que eso cuente como pleno de investidura y se ponga en marcha el reloj para escoger a un presidente de la Generalitat.

Ha recordado este lunes en rueda de prensa el dictamen del Consejo de Estado en la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid en 2003, cuando afirmó que la imposibilidad de presentar un candidato a la Presidencia de esa comunidad es "a todos los efectos como si hubieran presentado una investidura fallida".

"Teniendo en cuenta el informe de los letrados (del Parlament) que dice que el presidente es el que tiene la potestad para presentar un candidato y desbloquear la situación, y el dictamen del Consejo de Estado como precedente, creemos que es una buena fórmula" para desbloquear la situación, ha explicado.

Ha incidido en que Torrent ha presentado a dos candidatos "que no pueden ser presidentes", en referencia al excandidato Carles Puigdemont (JxCat) y al actual, Jordi Sànchez (JxCat), por lo que le ha pedido transparencia.

TRES GRUPOS LO VEN "RAZONABLE"

Cs registra la iniciativa este mismo lunes en el Parlament y ya ha hablado con PSC, con los comuns y con el PP, a los que les parece "razonable" su petición.

Ha rechazado que Cs se plantee repetir elecciones y ha exigido que, si la estrategia independentista es "alargar el lío hasta unas elecciones", que lo expliquen.

Después de que el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, le haya pedido este mismo lunes presentar candidatura por "responsabilidad" para activar el reloj de la investidura, ella ha puesto en duda que el popular conozca la dinámica parlamentaria.

Arrimadas ha recordado que no se puede presentar ninguna candidatura, ya que Torrent mantiene como candidato a Sànchez y eso mantiene al Parlament "bloqueado", porque nadie más puede postularse.

Sobre que Albiol afirme que ella no presenta candidatura porque el líder de Cs, Albert Rivera, no le deja para que nadie le haga sombra, ha replicado que su partido no actúa así.

"No sé si en su partido pasa que los hombres les dicen a las mujeres lo que pueden hacer o no. Yo le aseguro que hago lo que quiero. Lo que hace esto es demostrar cómo piensa el señor Albiol o cómo funciona el partido de Albiol", ha reprochado.