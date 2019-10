Arrimadas (Cs): "Hemos pasado el aprendizaje. Estamos preparados para gobernar"

En un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en el que ha estado acompañada por Melisa Rodríguez, también candidata al Congreso, Inés Arrimada ha dicho estar "harta" de los "discursos pesimistas" y ha asegurado que si todo el mundo acude a votar el próximo 10 de noviembre y se llenan las urnas "de ilusión" se podrá tener un cambio de la mano de Ciudadanos.

Arrimadas ha destacado que Ciudadanos ha sabido ser "prudente" durante todos estos años y ha llegado a decir no a muchas vicepresidencias del Gobierno para quedarse en la oposición "aprendiendo". "Pero ese periodo de aprendizaje lo pasamos y estamos preparados para gobernar; esa es la única garantía de no seguir en el mismo rumbo", ha afirmado.

La candidata ha hecho hincapié en que Cs "no es un partido bisagra" y ha asegurado que quien tiene miedo de que en las próximas elecciones se produzca un cambio es el "viejo bipartidismo", que está "temblando" ante la posibilidad de que Albert Rivera pueda convertirse en presidente del Gobierno de España.

Ha dicho, además, que el 10 de noviembre hay que "votar en masa" para lograr tener un Gobierno que "no esté acomplejado de ser español" frente a un Ejecutivo que ahora está en manos "de quienes dieron un golpe de estado hace dos años y que hoy gobierna con Torra en la Diputación de Barcelona y en decenas de ayuntamientos".

Inés Arrimadas ha reconocido estar cansada de "las mentiras, de los cambios de criterio y de que gobierne gente que no tiene un proyecto de país". Por eso, ha incidido en que hay que ir a votar, "aunque no se tengan muchas ganas", porque el voto a Ciudadanos "vale triple", pues servirá "para desbloquear la situación actual, para llevar a cabo las reformas que no se han hecho nunca y porque es el único voto que frenará el nacionalismo y los privilegios".

"No vamos a solucionar todo nosotros, pero estoy convencida de que sin Cs no vamos a tener un Gobierno que solucione los problemas de este país, que llevan tanto tiempo en un cajón", ha añadido.

"MUY PRESENTE"

Inés Arrimadas ha afirmado que Canarias está "muy presente" en el proyecto de Cs y ha puesto en valor que el archipiélago "no pide privilegios, sino igualdad". "Aquí no se trata de un nacionalismo absurdo, sino de circunstancias objetivas geográficas y físicas que requieren de un REF y de un Gobierno que entienda la situación de Canarias", ha añadido.

También ha resaltado que Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez son los diputados canarios "que más han trabajado en toda la legislatura y no son nacionalistas", pues "no hace falta ser nacionalista para trabajar por Canarias".

La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha dicho que Ciudadanos ha decidido dar un paso adelante porque estaban "cansados" de "no tener opciones por culpa de un partido nacionalista que dice que defienden a Canarias en Madrid, pero siempre con un tono negativo y metiendo a los canarios en una especie de complejo".

Y de un bipartidismo formado por PP y PSOE "que cuando están en la oposición hablan de Canarias, pero cuando están en el Gobierno se olvidan de las islas".

"Somos el único partido nacional al que no le tienen que contar lo que pasa en Canarias porque ya lo explicamos abiertamente en Madrid. Quiero que volvamos al inicio y que recuperemos esa ilusión que nos animó a entrar en Cs. Sigo plenamente convencida de que es el partido que necesita nuestro país y Canarias", ha concluido.