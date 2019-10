Arrimadas asegura que sólo Cs puede derrotar al independentismo y echar al PSOE

La cabeza de lista de Cs por Barcelona en las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha erigido a su formación, la medianoche de este viernes, como la única capaz de derrotar al independentismo y echar al PSOE del Gobierno: "El voto al PSOE y al PP siempre ha ido a la hucha del nacionalismo".

Ante unas 60 personas congregadas en una sala del Hotel Catalonia Ramblas de Barcelona, ha llamado a convertir el hartazgo en fuerza para acabar con el independentismo en Cataluña: "Sé que estáis hartos, pero ¿sabéis quién no se harta? Los nacionalistas, de adoctrinar a vuestros hijos, de insultarnos en TV3 y de abrir embajadas en el mundo y que pagamos todos".

La también portavoz de Cs en el Congreso ha defendido que los catalanes no merecen ni tener miedo en Cataluña ni tener a Quim Torra como presidente de la Generalitat --al que ha acusado de llamar a boicotear el aeropuerto e ir a cortar carreteras-- ni al PSOE en el Gobierno: "No nos merecemos a un gobierno que no nos defiende y pone en el mismo saco a Cs y CDR".

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado que Cataluña está viviendo una situación de caos por culpa de radicales violentos y ha llamado a votar a su formación para evitar ver a Torra dándoles las gracias y para acabar con la impunidad del independentismo: "En Cataluña nos estamos jugando vivir en paz y libertad o seguir siendo rehenes del separatismo radical".

BAJAR EL VOLUMEN

Además, en una atención a los medios, Arrimadas ha criticado la repetición electoral pero ha sostenido que es una oportunidad para echar al PSOE del Gobierno, frenar al "nacionalismo totalitario" de Cataluña y reformar toda España.

También ha dicho que se necesitan acuerdos entre constitucionalistas para bajar el volumen al independentismo y dárselo a otros colectivos: "Tenemos que quitarle el protagonismo a Torra y a Puigdemont y dárselo a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a los pensionistas".