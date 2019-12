Arrimadas rechaza apoyar un Gobierno donde esté Podemos, que "defiende las tesis nacionalistas" de ERC

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha dicho estar de acuerdo "con el (Pedro) Sánchez de hace cuatro semanas", cuando el jefe del Ejecutivo en funciones rechazaba gobernar con Podemos argumentando que él no dormiría tranquilo y "el 95% de los españoles" tampoco.

La portavoz parlamentaria ha dicho que Cs no va a votar a favor de la investidura del líder del PSOE para que gobierne con Unidas Podemos. Además, ha subrayado que, aunque lo hiciera, entre los tres partidos sumarían 165 escaños, sin alcanzar los 176 que hacen falta para alcanzar la mayoría absoluta.

DEPENDERÍAN DE UNA "SOPA DE LETRAS" DE NACIONALISTAS

Eso implica que, más allá de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, "en cada votación" en el Congreso dependerían de una "sopa de letras" de "partidos nacionalistas" que, en su opinión, "pasarían por caja" a cambio de ofrecer su apoyo.

Esta fórmula que Arrimadas rechaza supondría sumar los diputados del PSOE, Unidas Podemos y Cs a los del PNV, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, PRC y Teruel Existe. Juntos tendrían 179 escaños y no sería necesario contar con otros partidos como ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y la CUP.

"Yo no quiero eso para España, yo quiero estabilidad", ha afirmado, defendiendo que esta no sería "una alternativa seria" para el país.

PODEMOS HABLA DE REFERÉNDUM Y PRESOS POLÍTICOS

Asimismo, la portavoz de la formación naranja ha rechazado que España tenga como vicepresidente del Gobierno al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "secunda las tesis de ERC".

"ERC dice que (su presidente) Oriol Junqueras es un preso político", que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "es un exiliado", que "hay que hacer un referéndum de secesión" en Cataluña y que "Cataluña es una nación pero Murcia no", y todo esto "lo dice Pablo Iglesias" también, ha afirmado.

Por tanto, "ni siquiera hace falta que ERC les apoye", ya "está muy bien representada" en ese futuro Ejecutivo "porque todas sus tesis nacionalistas las defienden los 'comunes' y Pablo Iglesias", ha subrayado en referencia a Catalunya En Comú-Podem.

Tras destacar que ella misma se ha "partido la cara" en Cataluña "para defender la igualdad de los españoles" vivan donde vivan, Arrimadas ha reiterado que no va a respaldar que entre en el Gobierno un partido como Podemos que "considera que hay territorios de primera y de segunda" y que algunos "pueden tener privilegios".

Por otro lado, ha advertido de que en el ámbito económico hay "una situación muy delicada" en la que no conviene aplicar las "propuestas claramente populistas" del partido morado.

VE FACTIBLE UN PACTO ENTRE PSOE, PP Y Cs

Por todo ello, la exlíder de Ciudadanos en Cataluña ha dicho que seguirá insistiendo en un pacto "moderado y constitucionalista" entre el PSOE, el PP y Cs que haga posible la investidura de Sánchez a cambio de unos acuerdos para dar estabilidad a la legislatura.

Esta será la propuesta la que pondrá sobre la mesa a Sánchez cuando se reúna con él en el Congreso el próximo lunes, tras el encuentro que mantendrá ese mismo día el líder socialista con el presidente del PP, Pablo Casado.

Desde su punto de vista, esta vía de 221 escaños es "mucho más factible y lógica" que cualquier otra. "Si esa puerta no se abre, no será porque no se pueda, será porque Pedro Sánchez no quiere abrirla", ha aclarado.

Por eso, espera que Sánchez dé el primer paso rompiendo con Podemos y poniendo fin a las negociaciones con ERC, porque si él rectifica y cambia de socios, "el PP no va a tener más remedio que sentarse" a hablar. Según ha asegurado, "hay muchas voces internas dentro del PP que están proponiendo incluso un Gobierno de coalición".

IMPEDIR QUE SÁNCHEZ SUBA LOS IMPUESTOS A LAS CLASES MEDIAS

Lo que plantea Ciudadanos es que el PSOE gobierne en solitario pero con "acuerdos estables" con el PP y con ellos. En cuanto a la participación de los diez diputados de la formación naranja, que no serían necesarios si el PP y el PSOE alcanzasen un pacto, Arrimadas ha dicho que no son necesarios aritméticamente pero sí políticamente".

Porque con Cs, ese pacto "ya no se vería como un gran acuerdo del viejo bipartidismo", sino como "un gran acuerdo del constitucionalismo", ha justificado, convencida de que así a los votantes del PP les resultaría más fácil aceptar el pacto y a los votantes del PSOE también les parecería más razonable.

Respecto a las peticiones que haría Ciudadanos a cambio de hacer presidente a Sánchez, la portavoz ha mencionado una reforma de la ley electoral para exigir "un mínimo del 3% o el 4%" de los votos en el ámbito nacional para entrar en el Congreso. Igualmente, reclamarían un acuerdo presupuestario para "cuadrar las cuentas y no subir los impuestos a los autónomos ni a la clase media".

"TODOS NOS PODEMOS EQUIVOCAR EN LA VIDA"

Por último, Arrimadas ha defendido la decisión de Cs de ofrecer un pacto al PSOE a mediados de septiembre --cuando aún podían sumar juntos 180 escaños--, tras haberse negado a ello durante meses tras las elecciones generales de abril. Mientras que Sánchez "siempre se fue para Podemos y jamás ofreció un acuerdo a Cs", "nosotros sí que le ofrecimos un acuerdo de desbloqueo", ha señalado.

"Es verdad que en la última semana, pero es que (ahora) el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se ha negociado en 24 horas", ha manifestado, haciendo hincapié en que "daba tiempo" a negociar las tres condiciones que puso entonces el partido naranja para evitar unas segundas elecciones.

A su juicio, el dirigente socialista no aceptó porque "ya estaba pensando en segundas elecciones". Al final esa estrategia "le ha salido mal", y "todos nos podemos equivocar en la vida, todos nos equivocamos, pero (ahora) vamos a pensar en el futuro", ha recalcado.