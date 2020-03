Arrimadas dice al Gobierno holandés que se precisa una respuesta europea porque toda la UE se verá afectada

En una rueda de prensa telemática, Arrimadas ha subrayado que "en este momento se tiene que ver la fortaleza de la UE", porque "cuando hay problemas comunes, tiene que haber respuestas comunes". Considera que la crisis generada por el Covid-19, que ha obligado a restringir la actividad económica en varios países, requiere de una "respuesta europea" que ofrezca liquidez y solvencia a los Estados.

A su modo de ver, esta crisis no afecta solo a algunos países, sino que es "una pandemia mundial que va a afectar, y mucho, no solo a la sanidad y a la salud de millones de europeos, sino a la economía de la UE". Por lo tanto, no vale "simplemente acogerse al mecanismo de rescate económico", ha añadido.

La líder de Cs ha subrayado que cuando varias economías nacionales quedan paralizadas durante semanas, esto repercute en el resto de países europeos, que forman "una unión política solidaria con unidad de mercado". "En mayor o menor medida, más pronto o más tarde, vamos a estar todos afectados por esta pandemia", ha asegurado.

EL LIBERAL RUTTE RECHAZA MUTUALIZAR LAS DEUDAS

La propuesta de Ciudadanos es un 'bazuca europeo que ayude a los Estados miembros a realizar los gastos sanitarios necesarios, proporcionar un respaldo financiero a las empresas y apoyar los sistemas de protección de empleo. Este paquete ascendería a 500.000 millones de euros y se financiaría a través de valores respaldados por bonos soberanos y fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Sin embargo, gobiernos como los de Alemania y Países Bajos se niegan a mutualizar las deudas, como piden España e Italia, los dos países europeos más afectados por el coronavirus.

El ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, rechazó la emisión de eurobonos para financiar la respuesta europea a la pandemia e instó a la UE a "investigar" a países que, "como España, dicen que no tienen márgenes presupuestarios para atajar" esta crisis "a pesar de que la eurozona ha crecido durante siete años seguidos".

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha enviado una carta a Rutte en la que le pide que se desvincule de los comentarios de su ministro de Finanzas y que éste que rectifique "inmediatamente" y en público.

ALDE "ES EUROPEÍSTA"

Hoekstra pertenece al partido Llamada Demócrata Cristiana (CDA), mientras que el primer ministro lídera el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), que forma parte junto a Cs de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Arrimadas ha destacado que ALDE es "europeísta" y siempre ha defendido "la importancia de la unión y de ir avanzando en la integración" europea. Desde su punto de vista, en este caso no se trata de "una cuestión de familias políticas", sino del posicionamiento que adopta cada gobierno nacional ante la crisis del coronavirus.

Y lo que debe hacer el Gobierno de España es "seguir insistiendo" en que haya "un paraguas europeo que dé solvencia, liquidez, seguridad jurídica y tranquilidad a los mercados", ha afirmado, agregando que cada gobierno tiene margen también para adoptar sus propias medidas en el ámbito nacional.