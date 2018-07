Arrimadas acusa al Govern de alimentar la "confrontación" en Cataluña

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado este sábado al Govern de alimentar la "confrontación" en Cataluña entre partidarios y contrarios a la independencia.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Canet de Mar (Barcelona) junto a diputados de Cs, donde ha sido abucheada por varias personas con gritos de 'Libertad presos políticos', a los que han respondido gritando 'Libertad'.

Ha sostenido que "con este intento de boicotear la libertad de catalanes para poder pasear tranquilamente por Canet, se demuestra la necesidad de reconstruir la convivencia".

"El Govern de la Generalitat ha alimentado esta confrontación. Hay gente que se piensa que nos puede vetar, que nos puede prohibir venir a municipios de Cataluña", ha alertado y ha recordado que la próximo semana el Parlament celebrará un pleno sobre la convivencia a propuesta de Cs.

Asimismo, ha afirmado que impulsarán medidas para "respetar la neutralidad de los espacios públicos para que estén libres de simbología política, que se condene la violencia y la declaración de personas non gratas por sus ideas".

Arrimadas ha acudido a Canet de Mar después de que Cs solicitara un permiso para celebrar un acto político que fue denegado por el Ayuntamiento porque el espacio ya estaba ocupado por otros actos y actividades relacionados con la Festa Major.

La alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ha explicado en declaraciones a los medios que dijeron a Cs que pidieran otro espacio pero que no lo han hecho y que está a favor de que vengan al municipio a expresarse, pero ha criticado que "han venido a provocar".

EL FUTURO DE PUIGDEMONT

Sobre la decisión de la justicia alemana de extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solo por malversación, Arrimadas ha afirmado que "ha demostrado que no hay presos políticos en España y también dice que no hubo violencia imputable a Puigdemont pero que esa violencia no tuvo la envergadura suficiente como para hacer caer el orden constitucional".

Además, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué hará si los partidos independentistas no acatan la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender a los diputados investigados por el proceso independentista: "¿Qué hará Sánchez si Parlament y los partidos independentistas deciden no cumplir la resolución judicial, una vez más?".