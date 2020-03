Arrimadas asegura que Igea quería obligarla a aceptar su modelo de "cesarismo autonómico" para Ciudadanos

"Él sabe que no había muchas opciones de ganar la presidencia", así que "me quería obligar a aceptar ese modelo cesarista autonómico", ha declarado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press. Un modelo con el que, según ha dicho, no está de acuerdo, y cree que la mayoría de los afiliados tampoco.

"Me parece que la militancia ha hablado claro en las pasadas votaciones", ha indicado al recordar que solo 21 de los 355 compromisarios elegidos por los afiliados para la Asamblea General del 14 y el 15 de marzo (el 6%) pertenecen a la corriente crítica de Igea, Cs Eres Tú.

Los críticos sostienen que, por cómo funciona el sistema de elección, el porcentaje de apoyo que tienen entre la militancia no se ha visto reflejado en el reparto de delegados. A este respecto, Arrimadas ha insistido en que es un sistema de listas abiertas en el que se puede votar a las personas que se desee.

NO HABRÍA MOCIONES DE CENSURA CONTRA LOS LÍDERES AUTONÓMICOS

Cuando le han preguntado si podría aceptar algunas de las propuestas que ha hecho Igea, que busca acabar con el modelo "cesarista" y de "hiperliderazgo" que cree que existe en Ciudadanos, Arrimadas ha respondido que ella no va a incorporar el "cesarismo autonómico sin ningún tipo de control" que, a su juicio, plantea su contrincante.

La diputada ha afirmado que la enmienda a la totalidad de los Estatutos presentada por Cs Eres Tú asume la posibilidad de plantear una moción de censura al presidente del partido --como se propone en la ponencia-- y, sin embargo, "al barón territorial nadie le puede hacer una moción de censura".

La enmienda defendida por Igea propone que a los miembros del Comité Autonómico de cada comunidad los elijan los afiliados de ese territorio, mientras que actualmente es la Ejecutiva nacional la que los designa. Arrimadas no quiere cambiar esto, y además señala que, con la propuesta de Igea, los líderes autonómicos estarían "blindados" durante todo su mandato.

"Es un modelo que ya quisiera (Miquel) Iceta para sí mismo", ha manifestado, haciendo una comparación con la relación que mantienen el PSOE y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

Otro aspecto que no le parece aceptable de la enmienda de Cs Eres Tú es que las Agrupaciones Autonómicas, definidas en el texto como "órganos descentralizados que representan al partido en cada comunidad autónoma", se identifiquen por el nombre del partido seguido del nombre de la comunidad.

"Ciudadanos dejaría de llamarse Ciudadanos para ser Ciudadanos Castilla y León, Ciudadanos Andalucía, Ciudadanos Cataluña... y se rompería la caja única de Cs", ha comentado.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL

Por último, ha afirmado que las propuestas que ella ha hecho inciden mucho en fomentar la participación sectorial de los afiliados, un término, "sectorial", del que "no se habla para nada" en la enmienda del sector crítico.

"La única participación que contempla Paco es elegir al líder autonómico", en un texto que incluye la palabra 'territorial' "19 veces", ha apuntado. En la ponencia de Estatutos planteada por el aparato del partido, que Arrimadas respalda, la palabra 'territorial' o 'territoriales' aparece en 27 ocasiones.

La portavoz parlamentaria ha destacado que, si ella se convierte en la próxima presidenta de Ciudadanos, el partido va a estar "mucho más descentralizado" en lo que se refiere a las funciones de los miembros de la Ejecutiva nacional, además de impulsar mecanismos de rendición de cuentas o la "iniciativa popular ciudadana".

Según ha señalado, este fin de semana "van a hablar los militantes" cuando voten en las primarias porque Ciudadanos es "un partido democrático".

"Yo quiero ser la presidenta de todos los militantes, también los que hayan confiado en Paco", pero "tenemos que tener que mirar al futuro y tener un proyecto ganador e ilusionante", ha subrayado, añadiendo que Cs "está muy vivo y tiene mucha fuerza", al contrario de lo que cree que piensa Igea.