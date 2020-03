Arrimadas dice a Igea que con "pesimismo" no ilusiona a Ciudadanos y él defiende asumir errores y dejar el "frentismo"

Durante el debate que han mantenido este miércoles por la noche en la sede central de Cs a tres días de que se celebren las primarias, Igea ha cuestionado el modelo de organización del partido y también algunas de las decisiones estratégicas que tomó la dirección encabezada por Albert Rivera.

Arrimadas ha admitido que en Ciudadanos se han equivocado "en muchas cosas", pero también ha afeado a Igea sus críticas en los últimos meses: "Decir en los medios que este partido está muerto, que es leninista, que es cesarista, que estamos en parada cardiaca, que tiene meningitis o que es totalitario no es autocrítica, es autodestrucción".

Por ello, le ha propuesto el compromiso de que "gane quien gane" las primarias, el otro le dé su apoyo, "no cuestione el resultado de las votaciones" y no diga en los medios que el partido "no es democrático".

Igea, por su parte, ha puesto en duda que Cs hiciera todo lo posible para evitar que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pactara con Podemos y con partidos nacionalistas tras las elecciones generales de noviembre y ha cuestionado también la coalición electoral con el PP en el País Vasco y las que Arrimadas planteó también en Galicia y Cataluña.

Además, han dejado claras sus discrepancias en relación con el modelo de partido que defiende cada uno. "Mi partido no es de baronías porque creo más en la militancia y en los ciudadanos que en los territorios", ha dicho la diputada, mientras que el vicepresidente autonómico ha dicho que los militantes quieren "participar y decidir" y deberían poder elegir a los cargos autonómicos.

