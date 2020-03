Arrimadas e Igea: un debate tranquilo con pullas por equipos y organización

Los candidatos a liderar Cs, Inés Arrimadas y Francisco Igea, han protagonizado un debate tranquilo, pero con pullas por la forma de entender la organización del partido y la discrepancia hasta el punto de que la portavoz parlamentaria le ha pedido que se comprometa hoy a no atacar Ciudadanos públicamente.

"Hay una diferencia muy clara entre ser autocrítico y ser autodestructivo", ha reprochado Arrimadas a Igea en un debate moderado por el periodista Juan Fernández Miranda que se ha celebrado en la sede de Cs.

Las críticas, que han sido unas cuantas durante la hora y media que ha durado el cara a cara que han mantenido en el ecuador de la campaña, no han subido mucho de tono pese a estar muy reciente el encontronazo que tuvieron en Valladolid la semana pasada cuando Arrimadas no quiso reunirse con el vicepresidente de Castilla y León.

La pelea ha estado más reñida en el segundo bloque de los tres en los que estaba estructurado el debate: Liderazgo y equipos de las candidaturas, en el que Igea ha cargado contra el "continuismo" de la ejecutiva propuesta por Arrimadas porque solo "ha cambiado dos o tres nombres, pero todo sigue igual" y también contra la falta de crítica interna que cree que se refleja en su candidatura.

A su juicio, no ha tomado nota de lo que se ha hecho mal para tener un desastre electoral como el del 10N, al pasar de 57 a 10 escaños, y por eso, ha señalado, no ha cambiado ni equipos ni estrategia ni organización.

"Es evidente, además, que tienes un equipo crítico porque ninguna de las siete personas que alzaron la voz en contra de la estrategia de Cs está en tu ejecutiva", ha ironizado el dirigente castellanoleonés, que ha reprochado a su contrincante que siga en la línea de Albert Rivera, sin admitir la discrepancia interna ni asumir los errores que se han cometido.

Arrimadas ha contraatacado insistiendo en que el cambio "es evidente y está garantizado" y que a ella le gusta la crítica pero a lo que no se ha dedicado es a ir "por los medios diciendo que este partido esta muerto, que no es democrático, que tiene meningitis o que es leninista", algo que ella -ha asegurado- no hará si pierde el apoyo de los afiliados.

Muy al contrario, ha afirmado, le apoyará totalmente si es él quien gana las primarias del próximo fin de semana.

En el bloque centrado en el modelo y la estrategia del partido, tanto Arrimadas como Igea han mantenido los argumentos que han esgrimido durante las últimas semanas, con la portavoz parlamentaria centrada en cargar contra las "baronías" que atribuye a su contrincante y el vicepresidente de Castilla y León con apelaciones al continuismo sobre las equivocaciones cometidas y la falta de participación de los militantes.

Ha utilizado la enmienda de Igea a los estatutos para asegurar que lo que propone son "baronías hiperblindadas" que llevarían a Ciudadanos a perder su discurso unificado en todos los territorios y a parecerse "peligrosamente al PP y al PSOE". "Ríete tú de Iceta", ha llegado a afirmar para comparar a su contrincante con el socialista catalán.

Por su parte, Igea ha acusado a Arrimadas de tratar a los militantes como si no fueran "gente lista", cuando ha hablado de que su candidatura solo ha tenido el 6% por ciento de los compromisarios, ya que el candidato ha recordado que se trataba de un sistema de votación mayoritario, que no representa en votos el respaldo que han tenido, y que su equipo cifra en más del 30 por ciento.

Sobre su propuesta para que las ejecutivas autonómicas sean elegidas por los militantes en lugar de por la dirección nacional, Igea ha reiterado que es necesario que los cargos no le tengan que "deber la vida" a otro cargo, sino que dependan de quienes son los "accionistas" del partido.

En el primero de los bloques del debate, referido a los retos de España, ambos han coincidido en su rechazo hacia las políticas del Gobierno socialista, pero han discrepado al analizar la estrategia de pactos de Cs, tanto en las elecciones celebradas en 2019, como en las perspectivas que les da el suscrito con el PP para las próximas vascas.

En el caso del acuerdo frustrado con el PP gallego, Arrimadas lo ha visto como una evidencia de que Cs ha rechazado la "absorción y los carguitos" que en su opinión proponía Alberto Núñez Feijoó; mientras que Igea ha alertado de que este tipo de pactos previos pueden ser perjudiciales para el partido porque "dos más dos no suman cuatro" sino que, a veces, suman "menos de dos".

Al terminar el debate, Igea, que se ha visto ganador de éste, se ha mostrado muy contento porque los militantes hayan podido ver los dos proyectos del partido y de haber confrontado con Arrimadas de una manera sosegada: "Me he quitado el chaleco de las bombas de autodestrucción", ha bromeado.