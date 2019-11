Arrimadas: Iglesias no condena al PSOE porque le va a hacer vicepresidente

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha cuestionado este miércoles la reacción del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la sentencia de los ERE y su "doble vara de medir", y ha recalcado que la corrupción del PSOE no le molesta porque los socialistas le van a hacer vicepresidente.

Arrimadas se ha mostrado convencida en la Cope de que la sentencia, que condena a los expresidentes socialistas andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por delitos de malversación y prevaricación, no influirá en el gobierno de coalición pactado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con Iglesias.

"Por lo que he visto, me parece que esto no va a tener ninguna afectación porque a Iglesias le molestaba mucho la corrupción del PP pero la corrupción del PSOE no le molesta tanto, porque el PSOE le va a hacer vicepresidente", ha afirmado.

La dirigente de Cs no cree que el líder de Podemos vaya a poner en riesgo su acuerdo con Sánchez para "ser coherente con lo que dijo en su día con Rajoy".

"Los de la superioridad moral tienen una doble vara de medir que es escandalosa", ha insistido Arrimadas, que ha criticado además la "caradura de algunos negando que esto tenga nada que ver con ellos y diciendo poco menos que esto es de un partido extraterrestre con el que no tienen nada que ver".

Esto ha provocado, según ha dicho, que aumente la indignación de los ciudadanos, no solo porque el dinero de los parados haya acabado en "juergas, fiestas y prostitutas" sino porque ahora se pretenda hacer entender que "no ha pasado nada o que esto es cosa del pasado o que hay un partido en el Gobierno que no tiene nada que ver con ello".

Preguntada por si Sánchez se ha dirigido a Cs para negociar su investidura, ha dicho que han recibido una llamada desde el Gobierno, no del presidente en funciones, para un primer contacto.

No obstante, ha recalcado que la prioridad de Sánchez es ERC, partido con el que le consta que los socialistas han mantenido "muchas reuniones", según ha dicho.

Sobre el desalojo esta madrugada de los independentistas acampados en la plaza Universitat de Barcelona, ha subrayado que "llega muy tarde" y ha denunciado la permisividad de la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, a quien "le da palo decirle a la gente que tiene que cumplir la ley, porque son prácticamente los suyos".