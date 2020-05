Arrimadas celebra que Albiol (PP) acceda a la Alcaldía de Badalona y que el PSC y Guanyem no alcanzaran un acuerdo

"El PSC había intentado pactar con los separatistas de la CUP para repartirse la Alcaldía de Badalona. Por suerte, no se han salido con la suya y gobernará un alcalde constitucionalista que, además, ganó las elecciones. Enhorabuena, Xavier García Albiol", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

Albiol también ha recibido la enhorabuena de la portavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña y en el Senado, Lorena Roldán, que considera una buena noticia su investidura porque "finalmente, la Alcaldía de Badalona será para el constitucionalismo".

EL PSC Y GUANYEM PRESENTARON UN CANDIDATO CADA UNO

Albiol, que ya fue alcalde de Badalona entre 2011 y 2015, ha vuelto a ocupar el cargo este martes tras la dimisión de Álex Pastor --detenido por conducir ebrio--, ya que el PP fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales y ningún otro candidato ha logrado reunir los 14 votos que representan la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Los demás grupos municipales --entre los que no se encuentra Cs, que no tiene representación en Badalona-- han tratado de alcanzar un acuerdo para investir a otro alcalde y evitar que Albiol repitiera en el cargo. Sin embargo, no han logrado cerrar un pacto con apoyos suficientes para el pleno de investidura.

Albiol ha recibido el apoyo de los 11 concejales del PP, mientras que Dolors Sabater (Guanyem) ha cosechado diez votos y Rubén Guijarro (PSC), seis. Guijarro ha presentado su candidatura al no conseguir un pacto con Sabater para investirla a ella y repartirse el cargo lo que queda de mandato.

Han votado a Guijarro los seis concejales del PSC --que había ofrecido a Sabater repartirse la Alcaldía un año y medio cada uno, pero Guanyem no compartía estos plazos--, mientras que Guanyem, ERC, Badalona en Comú Podem y Junts per Catalunya han apoyado a Sabater, siguiendo el acuerdo que han firmado todos los grupos para este reparto.