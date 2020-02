Arrimadas lamenta el "portazo" del PP a una coalición en Galicia y le avisa de que en Cataluña el partido fuerte es Cs

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha lamentado este jueves el "portazo" del Partido Popular a su propuesta de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas del 5 de abril en Galicia. Y, de cara a las futuras negociaciones para los comicios en Cataluña, donde al PP sí le interesaría una coalición, ha advertido de que allí el partido fuerte es Cs.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha indicado que el PP "ha dado un cerrojazo" en Galicia, donde "no aceptan ningún tipo de acuerdo" e insisten en que "Ciudadanos tiene que desaparecer o diluirse dentro del PP". Para la formación naranja, no es aceptable la opción que plantea el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que solo les ofrece incluir a representantes de Cs en las candidaturas del PP gallego.

Según ha destacado, en las elecciones autonómicas catalanas de 2017 el PP tuvo un porcentaje de voto similar al que registró Ciudadanos en las gallegas de 2016.

Con un 4,24%, los 'populares' consiguieron cuatro diputados en Cataluña porque el porcentaje de voto mínimo para ello es el 3%. En cambio, Cs se quedó fuera del Parlamento de Galicia en 2016 con un 3,38% porque allí se exige al menos un 5%.

Tras hacer esta comparación entre la situación de los dos partidos en cada comunidad, Arrimadas ha dicho que "a ver qué pasa en Cataluña" cuando empiecen a negociar una posible coalición para las elecciones, que aún no están convocadas.

"NOSOTROS RESPETAMOS A LOS VOTANTES DEL PP"

Tras el "portazo" del PP en Galicia, "supongo que lo que quieren para Galicia es lo que asumirán en Cataluña", ha indicado. En este contexto, ha afirmado que en la formación naranja, que tiene una posición de liderazgo en Cataluña igual que el PP la tiene en Galicia, han sido "generosos" en las negociaciones.

"Nosotros respetamos a los votantes del PP" y por eso "no le hemos dicho 'en Cataluña no te presentes, no te necesito, desintégrate', que es lo que nos está diciendo el señor Feijóo", ha manifestado.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha avisado de que, a diferencia de la situación en Cataluña y en el País Vasco, donde ya gobiernan partidos nacionalistas, lo que podría ocurrir en Galicia es que deje de haber un "gobierno constitucionalista" si Feijóo pierde la mayoría absoluta el próximo 5 de abril.

"En esta vida hay que ser humilde y no dar nada por hecho", ha afirmado al recordar que, con Manuel Fraga, el PP gallego perdió la mayoría absoluta por algo más de 10.000 votos, y que en las últimas elecciones autonómicas Cs consiguió casi 50.000 votos.

Si, "por no ser humildes y por dar las cosas por hecho", los 'populares' acaban perdiendo la mayoría absoluta en Galicia y gobiernan el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), "lo van a tener muy difícil de explicar" a los votantes, ha señalado, acusando al PP y a Feijóo de "pensar más en sus intereses de partido o personales que en los intereses de España".

SUMAR EN "CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES"

El planteamiento de Ciudadanos desde el principio era formar coaliciones "transversales" con el PP, con otros partidos y con miembros de la sociedad civil "constitucionalista" para las elecciones autonómicas en Galicia, el País Vasco y Cataluña, con el fin de hacer frente a las fuerzas nacionalistas.

Sobre la posibilidad de que esto sea el primer paso para la futura absorción de Cs por el Partido Popular, Arrimadas ha dicho que "eso es lo que les gustaría a algunos". Según ha explicado, ahora se trata de "sumar en circunstancias excepcionales en territorios excepcionales", pero Ciudadanos "tiene su espacio político, el centro liberal", que es distinto del que ocupa el PP.

"Nosotros vamos a seguir en esta línea de mantener nuestra línea política, pero sumar cuando es necesario, sobre todo ante el nacionalismo y el populismo, que es la mayor amenaza que tiene España", ha asegurado.

COALICIÓN EN PAÍS VASCO

Respecto a Euskadi, la diputada 'naranja' ha dicho que el acuerdo para que el PP y Cs se presenten en coalición a los comicios "está muy avanzado", aunque se tiene que acabar de cerrar. Mientras que el plazo para registrar coaliciones electorales en Galicia termina este jueves, en el caso del País Vasco acaba el viernes.

Según ha dicho, Ciudadanos ha aceptado que el aspirante a lehendakari sea un candidato del PP, y continúan las negociaciones para la incorporación de representantes de UPyD y de "personas muy relevantes de la sociedad civil vasca" de perfil "constitucionalista".

En la formación naranja ven posible que finalmente la única coalición que prospere sea la de Euskadi. Después de que el PP rechazara una coalición en Galicia, creen que este partido lo tendrá muy complicado para plantear exigencias a Cs de cara a las elecciones catalanas.

En cuanto a otras fórmulas que se podrían acordar en Galicia, distintas de una coalición y de la integración de Cs en las listas del PP, en el partido liberal ven difícil encontrar una solución que satisfaga su exigencia de mantener su autonomía como partido.