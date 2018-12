Arrimadas insta a PP y PSOE a aceptar la "derrota" y apoyar la investidura de Marín

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado a PP y PSOE a aceptar su "derrota y fracaso" en Andalucía y apoyar una investidura del candidato de la formación naranja, Juan Marín, mientras que ha evitado definir a Vox, si bien ha admitido "importantes diferencias" con ese partido.

El líder del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado hoy la "legitimidad" de su formación para liderar "el cambio" en la comunidad por número de votos, historia y experiencia en la gestión, por lo que ha emplazado a Ciudadanos y Vox a "asumir ese mandato" y que nadie "bloquee" ni "dinamite" la posibilidad.

Pero en rueda de prensa en el Parlament, la líder de Cs en Cataluña ha considerado que en las elecciones andaluzas ha habido "un empate" entre PP y Cs, ya que a pesar de los 26 y 21 escaños obtenidos respectivamente, ambas fuerzas sólo tienen una diferencia de "90.000 votos, en una comunidad de 8,4 millones de habitantes".

"El PP debe aceptar la derrota y su fracaso, porque ha perdido un 50 % de apoyo. PP y PSOE tienen que aceptar la derrota del bipartidismo, ha sido el peor resultado de la historia del PP, del PSOE y del bipartidismo", ha aseverado Arrimadas.

Preguntada sobre si Vox tendrá la llave de la Junta, Arrimadas se ha mostrado escéptica: "Si tendrá la llave o no ya lo veremos. Se ha abierto la negociación, hemos obtenido un resultado histórico en Andalucía y estoy convencida de que el cambio llegará. Pero quién tiene la llave aún no se sabe".

De hecho, ha invitado al PSOE a que "si tanto le preocupa" la irrupción de Vox, se abstenga en una posible investidura del candidato de Ciudadanos. "El PSOE sale de la Junta, eso lo tenemos claro. Si tanto les preocupa, que sean responsables, asuman su derrota y se planteen una abstención para dejar gobernar".

Arrimadas ha evitado definir a Vox al ser preguntada al respecto: "No caeré en la trampa de los partidos separatistas que son capaces de tener un líder como (Oriol) Junqueras, que firmó un artículo hablando de diferencias genéticas entre españoles y catalanes, y después dedicarse a etiquetar al resto de partidos. Igual que yo no he dicho nunca que Junqueras sea la misma etiqueta que Vox, no lo haré hoy".

Del mismo modo, sobre el hecho de que Vox pretenda derogar leyes como la de violencia machista, Arrimadas ha sugerido que "el separatismo no es que quiera derogar una ley, sino todo el ordenamiento jurídico de este país".

La portavoz nacional de Ciudadanos ha señalado en todo caso que su formación tiene "diferencias importantes" con Vox, ya que Cs tiene en Europa "el apoyo" del presidente francés, Enmanuel Macron, mientras que la formación de ultraderecha lo tiene de "Le Pen o Salvini".

"No haré yo la definición (de Vox). Tenemos diferencias ideológicas. Pero el cambio en Andalucía ha llegado y espero que el PSOE sea responsable y acepte salir de la Junta", ha insistido.