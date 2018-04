Arrimadas urge al PP a proponer presidente interino en Madrid en abril

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido hoy que "lo más razonable y sensato" es que el PP proponga un presidente interino, preferentemente en abril, para "no dejar caer el gobierno" de Madrid por "proteger" a Cristina Cifuentes, y ha advertido de que su partido "no descarta nada".

En declaraciones a Onda Cero, Arrimadas ha urgido así a los populares a proponer un presidente interino "limpio" para la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones:

"Espero que el PP, por encubrir indicios de graves irregularidades y de lo que parece un trato de favor evidente" y "por proteger" a Cifuentes, "no deje caer el gobierno de Madrid", ha avisado.

En este sentido, ha instado al PP a plantear un nombre cuanto antes en los próximos días, preferiblemente en el mes de abril, ante la "evidente crisis institucional" que vive a su juicio la Comunidad de Madrid a raíz de la polémica por el máster de la presidenta madrileña.

Arrimadas no ha querido pronunciarse sobre si Ciudadanos apoyará una moción de censura contra Cifuentes, pero en cualquier caso ha querido dejar claro que la formación naranja "no descarta nada" si los populares no presentan a otro presidente para la Comunidad de Madrid.

"Si el PP se enroca y sigue defendiendo a Cifuentes, vamos a tener que tomar decisiones. No descartamos nada", ha advertido la dirigente de la formación naranja.

Arrimadas, además, ha acusado al PP de "matar" la comisión de investigación que propuso Ciudadanos para "depurar responsabilidades por un posible trato de favor" porque "hay indicios razonables de que se puede haber regalado un máster a una persona por su condición", hecho que ha calificado de "muy grave".