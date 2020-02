Arrimadas critica la cita de Sánchez con Torra y le insta a reunirse con Roldán para escuchar a los no independentistas

"Si quieres hablar de Cataluña con Cataluña, tienes que hablar necesariamente con las dos mitades de Cataluña", ha advertido en una entrevista en Cadena Cope recogida por Europa Press. Por eso, Arrimadas ha pedido a Sánchez que también tenga en cuenta a Ciudadanos. "Ten la decencia de sentarte con los líderes de la oposición que representamos mayoritariamente a los no independentistas", ha reclamado.

En este sentido, la diputada 'naranja' ha recordado que Roldán pidió un encuentro con el también líder socialista y que Sánchez se negó. "Entiendo que un presidente del Gobierno se tenga que reunir con presidentes autonómicos, que no se encuentra con los líderes de la oposición. Pero no estamos en condiciones normales", ha añadido.

Sobre el encuentro de este jueves entre Torra y Sánchez en el Palau de la Generalitat, Arrimadas ha apuntado que será una cita "fructífera para el separatismo". Así, ha señalado que no se le puede dar "normalidad" a la reunión, porque Torra "está inhabilitado y dice que va a volver a dar un golpe de Estado". "Me parece que dar normalidad a esta reunión es no entender lo que sufrimos los constitucionalistas en Cataluña", ha asegurado.

Además, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja ha recordado que el jefe del Ejecutivo aseguró en campaña electoral que "Torra era como (Marine) Le Pen, iba a tipificar el delito de referéndum ilegal y que traería a (Carles) Puigdemont a España" para que el expresidente catalán pudiera ser juzgado por el proceso independentista de 2017.

"La gente le votó y al día siguiente se olvidó de todo", ha criticado, a la vez que ha insistido en que su partido será "la voz de los ciudadanos que ven con impotencia y rabia" cómo un presidente del Gobierno "blanquea el separatismo catalán".