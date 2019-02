Arrimadas: Sánchez tomará una decisión pensando en su persona y no en España

La líder de Cs en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha opinado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará una decisión sobre si adelanta o no elecciones "pensando en su persona y no en el bien de España", y cree que "no se puede descartar nada" para "atornillarse" en Moncloa.

En declaraciones a RNE, Arrimadas se ha pronunciado en estos términos en vísperas de que mañana, tras la reunión del Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo desvele sus planes, después de que ayer no se aprobasen los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados.

Arrimadas ha reclamado que haya elecciones generales "cuanto antes" ante una legislatura que ve "agotada", pero ha señalado que "no puede descartar ninguna opción que prolongue la permanencia" de Pedro Sánchez en la Moncloa: "Con este señor no se puede descartar nada porque para atornillarse en Moncloa puede hacer cualquier cosa", ha dicho.

En este sentido, la también jefa de la oposición en el Parlament cree que Sánchez tomará una decisión "pensando en el bien de su persona y no en el bien de España".

Arrimadas ha cargado contra la gestión de Sánchez al frente del Gobierno que, a su juicio, ha supuesto para España la "pérdida de ocho meses" y ha servido, además, para dar un "balón de oxígeno" a los independentistas.

Por otro lado, ha invitado al PSOE a hacer una "reflexión interna" porque una cosa, ha dicho, es el partido y otra el "sanchismo": "Sánchez se ha autodescartado para cualquier pacto con los constitucionalistas", ha afirmado, en el caso de que haya elecciones y posibles pactos postelectorales.