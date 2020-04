Arrimadas envía a Sánchez una propuesta para reeditar los Pactos de la Moncloa

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha enviado este martes a Pedro Sánchez una propuesta concreta para reeditar los Pactos de la Moncloa que, en su opinión, "puede generar consensos, porque no pone en cuestión el sistema democrático" sino que plantea medidas para salir de la crisis de la COVID-19.

En una rueda de prensa telemática con preguntas en directo de los periodistas, Arrimadas se ha quejado de que Pedro Sánchez no haya contacto con la oposición diez días después de anunciar su voluntad de llegar un acuerdo y lo ha hecho antes de que el Gobierno haya comunicado que Sánchez iniciará el jueves con el líder del PP, Pablo Casado, esa ronda de contactos con los partidos.

Arrimadas ha explicado que la propuesta que Cs pone sobre la mesa incluye tres grandes apartados con el objetivo de dar una respuesta ágil en los frentes sanitario, económico y social que plantea esta crisis.

La idea de pactos de reconstrucción que plantea Cs, ha detallado Arrimadas, contempla reuniones constantes entre los equipos del Gobierno, oposición, comunidades y agentes sociales para impulsar tres grandes acuerdos: el primero, un plan urgente de contingencia sanitaria para garantizar el suministro en hospitales y a la población, teniendo en cuenta que pueda haber "un posible rebote".

El segundo sería un plan estratégico de reactivación de la economía, con propuestas sectoriales para los más afectados; y el tercero, un plan de protección social "para que nadie se quede atrás", ha subrayado la líder naranja.

Para Arrimadas, es urgente elaborar una propuesta consensuada y huir de las improvisaciones porque "una semana es muchísimo, son muchas muertes y muchos contagios si no se hacen bien las cosas".

Por otro lado, ha vuelto a criticar al Ejecutivo por no tener un proyecto de suministro de material de protección para los trabajadores: "Le pedimos que dejen de improvisar y definamos de manera urgente ese plan porque, mientras no haya epis y test, no se podrá hacer un plan de desconfinamiento".

También ha censurado al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de quien ha dicho que "en lugar de estar pensando en salvar vidas y empleos, "está intentando un cambio de régimen e imponer una ideología trasnochada".

Lo ha hecho a raíz de un hilo que Iglesias ha publicado en Twitter con motivo del aniversario de la II República, en el que reivindica los valores republicanos