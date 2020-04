Arrimadas envía a Sánchez una propuesta para pactar medidas sanitarias, económicas y de protección social

Así lo ha explicado Arrimadas en una rueda de prensa telemática, donde ha señalado que ya han pasado diez días desde que habló con Sánchez y este asumió la necesidad de impulsar ese pacto, y desde entonces no ha tenido más noticias por parte del Ejecutivo.

"Espero que el presidente del Gobierno coja el guante, que nos llame y se ponga manos a la obra", ha manifestado, subrayando que "no hay más tiempo que perder". "No nos centremos en las palabras, sino en los hechos, y no nos centremos en las fotos, sino en los acuerdos", ha añadido.

