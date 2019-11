Arrimadas (Cs) critica la presencia de unos lazos amarillos en TV3 y Álvarez de Toledo (PP) los arranca

Ambas han publicado vídeos en Twitter recogidos por Europa Press y Arrimadas ha lamentado: "La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista".

La candidata del PP ha subido un vídeo en que se la ve arrancándolos, con el mensaje: "He llegado a TV3 para el debate. He visto los lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto", y después ha publicado una foto con los lazos en la basura, diciendo textualmente que así los ha dejado en su sitio.