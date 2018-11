Arrimadas acusa a Torra de "desgobierno" y aboga por aplicar el artículo 155

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha lamentado hoy que al presidente catalán, Quim Torra, "no está ni se le espera" tras cuatro días de protestas de colectivos sociales en Cataluña, por lo que ante su "desgobierno" ha abogado por aplicar el artículo 155.

Unos 8.000 empleados de la Generalitat y estudiantes, según la Guardia Urbana de Barcelona, y cerca de 30.000, según los organizadores, se han manifestado hoy en la ciudad para exigir que el gobierno catalán revierta los recortes aplicados desde 2010 en la sanidad, la enseñanza y la función pública.

En rueda de prensa en el Parlament, la líder de la oposición ha alertado de la "situación de crisis" en la que "muchísimos catalanes se sienten abandonados en su tierra, sin Govern, sin Gobierno y sin ley", mientras el presidente Torra "sigue en su república imaginaria, en su Matrix particular, absolutamente alejado de la realidad".

Arrimadas ha dicho que "toda Cataluña sabía que esto podía ocurrir", pues los trabajadores públicos "llevan muchos años aguantando, con recortes, sin pagas extras, en condiciones duras, pero Torra está más pendiente de hablar con (Carles) Puigdemont por teléfono y abrazarse con (Arnaldo) Otegi que en ver cómo funcionan los centros de atención primaria o los hospitales".

La dirigente ha considerado que "hay que tener muy poca vergüenza para anunciar la apertura de una tercera tanda de embajadas por los cinco continentes", al mismo tiempo que la Generalitat "dice que no hay dinero para mejorar las listas de espera o la situación de las familias que no pueden pagar tasas universitarias".

Es por ello que ha justificado que Ciudadanos haya pedido la comparecencia urgente del president en el Parlament: "Torra tardó ocho horas en pedir una comparecencia urgente para lavarle la cara a un terrorista como Otegi, pero llevamos cuatro días de huelga y Torra no está ni le espera".

Ante este escenario de "desgobierno" y de "desamparo de los catalanes" en plenas protestas sociales, Arrimadas ha apostado por la aplicación del artículo 155, previo requerimiento por parte del Gobierno central.

"Hago un llamamiento al presidente Pedro Sánchez: ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno empiece a protegernos? ¿Qué más tiene que pasar para que actúe, para que deje de dejarnos tirados y abandonados? ¿Cuánto va a esperar para poner en marcha el requerimiento previo y proteger a los catalanes? ¿A qué está esperando Sánchez para actuar?", ha aseverado.

Arrimadas ha argumentado que el 155 que su partido reclama "desde hace meses" es necesario por el "desamparo absoluto de no tener gobierno", porque "no presenta propuestas ni hace nada", porque "sigue diciendo que su principal objetivo es la independencia y no descarta la vía unilateral" y por "la situación en general de desgobierno absoluto".