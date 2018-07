Arrimadas augura que Torra "cobrará la hipoteca" a un Pedro Sánchez "débil"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "salga de la burbuja del lazo amarillo y del procés", y ha augurado que éste acudirá a su reunión con el "débil" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "cobrarle la hipoteca".

La sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament ha estado marcada por la reunión el próximo lunes 9 de julio entre Pedro Sánchez Quim Torra en el Palacio de la Moncloa.

Arrimadas, en su intervención, ha pedido a Torra saber si defenderá los intereses de los catalanes no independentistas y le ha recordado que la preocupación de los ciudadanos de Cataluña son cuestiones como el paro o la precariedad laboral.

"Salga de su burbuja del procés, viven en una gran burbuja del lazo amarillo. Sólo habla del monotema, está obsesionado. No quiere ni puede representar a los catalanes, si ni siquiera nos considera catalanes a los no independentistas, con sus artículos xenófobos y supremacistas", ha afirmado la también portavoz nacional de Cs.

A su juicio, "defender a todos sería hablar de financiación, servicios públicos, infraestructuras, dependencia o Cercanías", ha dicho Arrimadas, que en cambio ha augurado que Torra acudirá a la reunión a Moncloa a "cobrarle la hipoteca a Sánchez, porque le debe la presidencia del Gobierno".

Un Torra que, ha insistido, "irá altivo" a esa reunión porque "sabe que podrá seguir haciendo las barbaridades que quiera, porque Sánchez mirará para otro lado y le dirá 'sí, sí, aquí tiene su hipoteca'".

Y es que, para Arrimadas, el independentismo sigue "abriendo chiringuitos políticos" o "reafirmándose en la ilegalidad y la confrontación". "Qué talante de diálogo y normalidad", ha ironizado.

Como también ha reprochado a Torra que ayer acudiera a las concentraciones ante las cárceles catalanes a las que fueron trasladados ayer los dirigentes soberanistas presos, comportándose "como si fuera el presidente de un comando separatista, de un CDR, cuando tiene la gestión de esas prisiones".

"Sánchez no se debe confundir, porque dialogar con usted no es dialogar con Cataluña, sino con el separatismo. Su plan de ruptura no tiene enfrente al Gobierno débil de Sánchez, sino a media Cataluña y a una democracia consolidada del siglo XXI y de la UE", le ha advertido Arrimadas.

Unos reproches ante los que Torra ha respondido tirando también de ironía: "Si yo vivo en mi burbuja, es una burbuja más tranquila, no hay tantos gritos como la suya y es más agradable".

Y ha justificado su visita a las cárceles porque fue a ver a sus "compañeros presos, unos honorables demócratas", y acudió en la "condición de presidente de la Generalitat y máximo representante del Estado en Cataluña, que espero dejar de ser lo antes posible".

"Si quería usted humillarme diciendo que están en cárceles catalanes, no me humilla. Que sepa que son prisiones catalanas, pero se aplica la legalidad española. Y queremos cambiar esa legalidad y justicia injusta española. Por eso queremos la república, porque solo con la república sacaremos a nuestros presos", ha dicho.