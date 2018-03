Arrimadas afirma que Torrent rechaza comparecer para no admitir "pantomima"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado comparecer para no tener que admitir que "todo es una pantomima indigna y una mentira", por sus propuestas de "candidatos inviables" a la investidura.

En su reunión de hoy, la Mesa del Parlament ha rechazado que Torrent deba comparecer ante el pleno para dar explicaciones sobre la situación de bloqueo actual en Cataluña, como había solicitado Ciudadanos (Cs).

Fuentes parlamentarias han explicado que no se ha admitido el punto de la iniciativa registrada ayer por Cs que pedía esta comparecencia por un defecto de forma, ya que el reglamento de la Cámara no contempla la comparecencia del presidente del Parlament, puesto que las propuestas de resolución van dirigidas al Govern o a la ciudadanía.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, y ante el rechazo de la Mesa a esta solicitud, Arrimadas ha avanzado que remitirá una carta a Torrent exigiendo su comparecencia y le ha pedido que "deje de esconderse", al tiempo que Ciudadanos presentará una petición de reconsideración al máximo órgano de gobierno de esta institución.

Arrimadas ha cargado contra Torrent, al que ha acusado de "esconderse" para no tener que "reconocer que todo es una pantomima indigna y una mentira": "¿Por qué Torrent no quiere dar la cara? La respuesta es sencilla, no quiere pasar la vergüenza de explicar a los catalanes que esto es una pantomima", ha afirmado.

La también portavoz nacional de Ciudadanos ha defendido, frente a los argumentos por los que ha sido rechazada la solicitud de su grupo, que el reglamento del Parlament prevé la comparecencia de cualquier miembro de la Generalitat, y ha precisado además de que en estos momentos Torrent es la primera autoridad de Cataluña.

"No es una cuestión de formas, no hay nada que impida que un presidente del Parlament hable ante el pleno", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que el informe de los letrados de la Cámara catalana incluía la comparecencia de Torrent admitiendo la falta de candidato como una de las posibles medidas para que empiece a contar el reloj.

"Dentro de situación de excepcionalidad como la de Cataluña, lo menos excepcional de todo es que Torrent venga al Parlament. Es un tema de valentía", ha recalcado Arrimadas.

Respecto a la decisión de la mayoría de JxCat y ERC en la Mesa de pedir a los servicios jurídicos del Parlament que estudien una posible querella como respuesta al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la dirigente de Cs ha criticado que los grupos independentistas "le estén haciendo el trabajo sucio" a Carles Puigdemont.