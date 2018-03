Arrimadas acusa a Puigdemont de hacer del "procés" su "modus vivendi"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado hoy al expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont, de hacer del proceso independentista su "modus vivendi" y querer sustituir el Parlament por "un Consejo del no sé qué, donde tendría mayoría absolutísima".

Justo cuando hoy el grupo parlamentario de JxCat se reunirá en Bruselas, con la presencia de Puigdemont, y abordará cómo enfocar los próximos pasos para conseguir que arranque la legislatura, Arrimadas ha criticado, en declaraciones a TV3, la posibilidad de que pudiera proponerse el nombre de Jordi Turull para la investidura, una vez descartado Puigdemont y encallada la alternativa de Jordi Sànchez, a quien el Tribunal Supremo ha negado su excarcelación.

"Hace semanas que ya dije que propondrían a Puigdemont, después a alguien que esté en la cárcel, luego a Jordi Turull, con causas judiciales pendientes... ¿De verdad quieren alargar tanto el proceso? Es un modus vivendi ya para mucha gente, viven del proceso. Ya no es independentismo, es procesismo. Y ya basta, se ha visto que todo esto era mentira y no va a ningún lugar", ha afirmado.

Del mismo modo, ha afeado a JxCat y ERC que "quieran sustituir el Parlament por un Consell del no sé qué, donde Puigdemont tendría el cien por cien de los escaños. Como no les gusta el resultado de las elecciones, nos los sacamos de encima, hacemos otro pseudoparlament donde Puigdemont tenga mayoría absoluta. Es ridículo".

La dirigente de la formación naranja ha reiterado por otro lado su reclamo al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que comparezca ante el hemiciclo, en lugar de "esconderse tras la Mesa del Parlament y no querer dar la cara", ya que "su responsabilidad esa activar los plazos" de la investidura.

Ha reprochado así a Torrent que esté "bloqueando" la investidura al "proponer a candidatos que sabe que no pueden ser". "Pedimos que dé la cara, active los plazos y proponga una candidatura que cumpla la ley. No pedimos nada tan loco ni grave", ha afirmado Arrimadas, que ha sugerido que Cs "no descarta" acudir al Constitucional (TC).

Sobre el debate en el Congreso sobre la sostenibilidad de las pensiones y su posible revalorización, ha defendido que se debe "garantizar" el sistema de pensiones, porque "no hay país digno sin pensiones dignas", pero ese objetivo requiere "reformas", como en el sistema laboral, potenciar la natalidad y sistemas de conciliación.

Por último, respecto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló contra España al entender que quemar una foto de los reyes es libertad de expresión, Arrimadas ha dicho que "respeta" las decisiones judiciales, pero ha matizado que esa decisión se refiere "sólo a un caso concreto de 2007".

"Aún está vigente el Código Penal y el ordenamiento jurídico en España y otros países europeos donde no se pueden quemar banderas oficiales o fotos de jefes de Estado. No es una enmienda a la totalidad del ordenamiento jurídico de los países europeos", ha dicho.