Arrimadas afirma que si los afiliados de Ciudadanos eligen el modelo de partido de Igea, ella no lo presidirá

"Yo respeto absolutamente a todos los que quieren un modelo de baronías" territoriales, "pero no prometáis mi presidencia con vuestro modelo" porque "no se puede separar la cabeza del corazón", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este sentido, Arrimadas ha rechazado "presidir un partido de 17 PSC", ya que este es, a su juicio, el sistema de organización descentralizado que plantea Igea para Ciudadanos.

Lo que propone la corriente crítica "Ciudadanos Eres Tú" de cara a la Asamblea General que se celebrará en marzo es, entre otras cosas, que la Ejecutiva nacional no acumule tanto poder como ahora y que los afiliados puedan votar para elegir a los cargos territoriales del partido.

Para ello, esta plataforma --cuya cara más visible es Igea-- presentará enmiendas a la ponencia de Estatutos e intentará que las agrupaciones de afiliados las apoyen para que se puedan debatir y votar en el congreso de marzo. Poco antes de este cónclave, la militancia escogerá al nuevo presidente y la nueva Ejecutiva de Cs.

NO "ENMASCARAR" UN MODELO TRAS UNA CANDIDATURA

Según Arrimadas, ambos procesos deben estar vinculados porque "no se puede separar la cabeza del corazón", y por ello ha instado al vicepresidente de Castilla y León a presentarse a las primarias con su modelo de partido y su estrategia política. "No puedes ir por todas las agrupaciones de España prometiendo que yo voy a ser la presidenta de un partido en el que no creo", ha subrayado.

Desde su punto de vista, los militantes "tienen derecho a poder elegir de verdad entre modelos de partido, liderazgos, equipos y estrategia". "Y eso lo podremos hacer en el congreso si no se hurta del debate defender de verdad dos modelos, sin estar enmascarado uno detrás de la candidatura del otro", ha agregado.

La portavoz de Cs en el Congreso ha indicado que asumirá la Presidencia del partido si este se rige por el sistema de organización que ella defiende. "Si no me convence el proyecto político, pues vuelvo al sector privado", ha afirmado, añadiendo que en ese caso no se dedicará a criticar a los nuevos dirigentes de la formación naranja diciendo que "están acabados".

CAUSAS DEL BATACAZO ELECTORAL

Por otro lado, la Gestora de Ciudadanos deberá presentar ante la Asamblea General un informe de gestión donde podría hacer referencia a las causas que motivaron la pérdida de más de 2,5 millones de votos en las elecciones generales de noviembre, que dejaron a Cs con solo diez diputados en el Congreso.

A este respecto, Arrimadas ha dicho que "no es fácil encontrar una causa" para explicar la pérdida de "47 escaños en seis meses". Aunque ha apuntado que probablemente el partido cometió errores, "muchos", también ha señalado que "las circunstancias no ayudaron".

En cualquier caso, ha recalcado que lo que hay que hacer es "aprender de los errores". Para la nueva etapa que comenzará en Cs tras el cónclave de marzo, apuesta por "más escucha, reflexión y autocrítica", pero además ve necesario "mirar al futuro y pensar más en los problemas de los ciudadanos que en los temas internos de partido".