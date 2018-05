Arrimadas asegura que Torra no quiere gobernar sino seguir confrontando

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no pretende gobernar sino "seguir confrontando", como a su juicio prueba el hecho de que haya designado consellers a personas que están en prisión o en el extranjero.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha criticado que "lo primero que ha hecho" el presidente catalán haya sido nombrar a "personas que no pueden gobernar" porque están en prisión o en el extranjero, añadiendo así un "nuevo problema" a la "confrontación".

En este sentido, ha agregado que Torra y su antecesor, Carles Puigdemont, "son los primeros" en no querer que se levante la aplicación de las medidas del 155, porque "viven" y "se sienten muy cómodos" en el escenario de la "confrontación".

Por otro lado, y de cara al pleno de mañana en el Parlament, la también portavoz nacional de Ciudadanos ha calificado de "inédito" que el presidente de la Generalitat no presente en este primer pleno tras la investidura a su Govern.

"No tiene ningún tipo de respeto por los catalanes. No solo nos ha humillado sino que además no da la cara en el Parlament", ha aseverado la dirigente de la formación naranja.