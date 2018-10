Arrimadas pide no confiarse ante la división del independentismo, que solo discrepa sobre los plazos para la secesión

Un año después de que Carles Puigdemont declarara la independencia de Cataluña en el Parlament y luego la suspendiera, Arrimadas considera que el 'procés' no ha tenido el resultado que sus impulsores esperaban pero "sigue haciendo mucho daño".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha denunciado que la Generalitat sigue "violando los derechos" de millones de catalanes no independentistas y destinando "mucho dinero" público a hacer propaganda a favor de su causa a través de "chiringuitos" políticos y los medios de comunicación públicos.

En este último año, Puigdemont "ha conseguido romper en dos a la sociedad catalana, humillar e insultar a la mayoría constitucionalista y defraudar y dejar tirados a la otra parte, a sus seguidores", ha resumido la líder de Cs en Cataluña.

VOLVERÁN A "DAR EL GOLPE DE NUEVO" EN UNOS AÑOS

Sobre la división entre el PDeCAT, ERC y la CUP, ha indicado que el desacuerdo consiste en que unos "quieren la independencia ya" y otros prefieren esperar, continuar "metiendo pasta en el 'procés'" para ampliar la base social separatista y, finalmente, "dar el golpe de nuevo dentro de unos años".

"Su discusión es si independencia al contado o a plazos, pero el objetivo sigue siendo separar a Cataluña del resto de España y no tienen ningún problema en hacerlo ilegalmente", ha afirmado, añadiendo que las formaciones independentistas también "se están peleando por el poder".

Por último, la portavoz de Ciudadanos ha subrayado la importancia de que las fuerzas constitucionalistas se vuelvan a unir y ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no se alíe con partidos como ERC o el PDeCAT. A su juicio, no se podrá "revertir la situación" en Cataluña y volver a unir a los caalanes mientras en España no haya un Ejecutivo "libre de las cadenas de los separatistas".