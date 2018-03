Arrimadas descarta ser la próxima alcaldable de Cs por Barcelona

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha descartado como próxima alcaldable de su formación por Barcelona en las elecciones municipales del año que viene porque considera que su papel está en el Parlament.

En una entrevista en La Vanguardia, Arrimadas ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible relevo de Carina Mejías como candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona.

"Mi papel está muy claro en el Parlament defendiendo el sentido común, el 'seny' y el más de un millón de catalanes que confiaron en nosotros. No seré candidata a la alcaldía", ha asegurado.

Arrimadas se ha mostrado convencida de que Ciudadanos obtendrá "un gran resultado" en Barcelona, cuyo ayuntamiento Ada Colau "ha puesto al servicio del independentismo".

Sobre la situación política catalana, Arrimadas ha afirmado que "no se solucionará" con "fórmulas que no cuenten y marginen a Cs y a sus votantes": "Somos la garantía del desbloqueo y de que la parte no independentista sea respetada y escuchada en el Parlament".

Después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, haya sugerido la formación de un "gobierno de concentración" y el líder de los comunes, Xavier Domènech, haya apostado por un gobierno de perfiles independientes, Arrimadas ha marcado distancias con ellos.

"Antes que de un gobierno de concentración prefiero hablar de un gobierno que respete las leyes. Domènech e Iceta no han definido muy bien sus propuestas. No se sabe si Podemos quiere gobernar con los independentistas, con los herederos de Convergencia, y expulsar a Cs de cualquier pacto", ha alertado.

No obstante, ha señalado que "el independentismo debe aceptar que todos formamos parte del pueblo de Cataluña" y que ve "muchas opciones de llegar a un acuerdo para desbloquear la situación si además vuelven al campo democrático".

"Primero deben aceptar volver al terreno común de las leyes y admitir que el proceso fue un gran engaño. A partir de ahí se puede ver qué mayorías hay", ha añadido.