Arrimadas: Sería "muy grave" que Borrell hubiera mentido sobre sus acciones

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que sería "muy grave" que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "hubiera mentido a los españoles diciendo que no ha cometido ninguna infracción" en la venta de sus acciones de Abengoa, por la que ha sido sancionado por la CNMV.

Arrimadas se ha pronunciado así después de que Ciudadanos haya solicitado la comparecencia urgente del ministro en el Congreso para dar cuenta de la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las posibles implicaciones que tenga para el ejercicio de su cargo.

La formación naranja ha registrado esta solicitud después de que el BOE publicara que el organismo supervisor ha impuesto al titular de Asuntos Exteriores una multa de 30.000 euros por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía.

"Esto es un tema muy feo y muy grave", ha dicho a los periodistas Arrimadas, para quien "sería muy grave que el ministro hubiera mentido a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción", por lo que le ha pedido que dé "explicaciones sobre su situación personal".

Ha asegurado que su partido va a "llegar hasta el final" porque consideran que no se puede "estar otra vez ante un ministro de España que esté con problemas, multas y sanciones por no hacer bien las cosas", y ha recordado que "no sería un caso aislado" porque al Gobierno de Pedro Sánchez "no paran de salirle problemas con sus ministros".

Preguntada sobre si solicitarán la dimisión de Borrell, Arrimadas ha dicho que quieren "que dé la cara y las explicaciones a los españoles" y después de ello "se pueden valorar otras opciones", y ha asegurado que desde Ciudadanos estarán "muy pendientes" de su declaración.