Arrimadas ve insuficiente el pacto de Govern y médicos y pide incluir a otros profesionales

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado "insuficiente" el acuerdo al que llegaron la tarde del jueves la Generalitat y representantes sindicales de los médicos de atención primaria pública y ha criticado que no se tuviera en cuenta a otros profesionales de la salud que trabajan en el sistema público.

"El sistema sanitario no sólo son los médicos. Estamos hablando de otros colectivos que no se ven reflejados en este acuerdo y sigue el Govern de la Generalitat sin dar soluciones a un problema coyuntural", ha asegurado este viernes en rueda de prensa.

Para a líder naranja, sigue siendo preocupante la situación en el sector sanitario y "el Govern ha sido el último en reaccionar" pese a que la oposición ha advertido durante meses de que las condiciones de trabajo en la sanidad pública eran insostenibles, ha dicho.

"El único que no se había enterado de nada y no veía lo que ocurría era el señor Torra, que estaba con sus gafas de estelada", por lo que le ha reprochado no haber actuado con anterioridad y le ha reclamado que dé explicaciones urgentemente en el Parlament.

Así, le ha afeado que pidiera comparecer ante el pleno tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el 'caso Bateragune' y no para hablar de la huelga en la sanidad pública: "¿Qué pasa? ¿Qué le interesa más Otegi que la sociedad catalana? ¿Que una huelga de cuatro días en la sanidad catalana no es suficiente?".

"No puede ser que tengamos a un abogado defensor de Otegi en vez de a un presidente de todos los catalanes", ha abundado, y ha censurado las explicaciones del Govern sobre los recortes y las dificultades que alega para revertirlas.

"La culpa de los recortes en Cataluña no es de España, es del Govern de la Generalitat", y ha preguntado cómo puede el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, atribuir al Gobierno los impedimentos para devolver pagas pero que el Ejecutivo central no impida abrir delegaciones en el extranjero ni aportar dinero extra a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Asimismo, ha augurado que los Presupuestos de la Generalitat "van a destinar dinero a la construcción de una República imaginaria que quita dinero a la Cataluña real" a la que se recortan derechos, por lo que Cs no apoyará las cuentas del Govern.