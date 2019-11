Arrimadas critica la doble moral de la izquierda con los ERE: "A Iglesias no le molesta porque va a ser vicepresidente"

"Es sorprendente la cara dura de algunos, negando que esto tenga que ver con ellos y diciendo que esto es un partido extraterrestre que nada tiene que ver con ellos", ha afeado Arrimadas, en alusión al PSOE, que ha esgrimido que el caso ERE "no es un caso del PSOE" sino de antiguos miembros de responsables de la Junta de Andalucía.

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, ha apuntando también a Podemos, al que critica que use otra "vara de medir" para los casos de corrupción que afectan a los socialistas, en mitad de las negociaciones para un Ejecutivo de coalición. A su juicio, esta condena vaya a afectar al acuerdo de gobierno. "Los de la superioridad moral tienen una doble vara de medir que es escandalosa", ha asegurado sobre la formación 'morada'.

"No se puede tolerar la corrupción, si no es la tuya. No va a tener ninguna afectación, a Iglesias le molestaba mucho la corrupción del PP, pero la del PSOE no tanto, porque le va a hacer vicepresidente", ha indicado.

PLAZOS DE LAS PRIMARIAS

Preguntada por su candidatura a presidir Ciudadanos, tras la dimisión de Albert Rivera por la debacle electoral en los comicios del 10 de noviembre, ha dicho que hay que ser "prudente" y "escrupuloso" con los plazos en el proceso de primarias.

"Aún no se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas, este sábado tenemos un Congreso para que se nombre a una gestora. Esto es un proceso largo, pero quiero dejar claro que estoy aquí y daré un paso al frente", ha declarado.

Arrimadas ha señalado su confianza en que el proyecto de Ciudadanos "vuelva a levantar el vuelo" y ha prometido que va a "dejarse la piel" para que el electorado recupere la ilusión en Ciudadanos.

En su primera aparición pública tras la marcha de Rivera, la portavoz 'naranja' confirmó este lunes su intención de liderar el partido, aseguró que cuenta con un apoyo "mayoritario" en el seno de la formación y anunció que ejercerá como portavoz presidenta del Grupo Parlamentario, que contará con 10 diputados en la XIV Legislatura.