Arrimadas pide la mascarilla obligatoria en los sitios cerrados para avanzar de fase

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha compartido las críticas de algunos territorios, como Madrid o la Comunidad Valenciana, a los que el Gobierno no ha permitido pasar a la fase 1 y ha exigido la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados como una medida para facilitar el cambio de fase.

"El Gobierno debe empezar a entender que hay que salvar empleos y salvar vidas", ha subrayado al defender "la fórmula" que propone Madrid de pasar a la fase 1 aumentando a la vez el uso de mascarillas.

Además cree que el Ejecutivo ha generado incertidumbre al impedir que determinadas comunidades que cumplían "perfectamente" los requisitos cuantificables, citando de nuevo la región madrileña, no hayan podido avanzar en la desescalada.

"Si cumpliendo esos objetivos medibles no se les permite pasar a la fase 1, quizá no haya transparencia respecto al resto de criterios o esos criterios no estaban bien puestos", ha señalado.

En todo caso, la líder de Cs ha insistido en que para abordar un desconfinamiento "sólido" habría que obligar a ir con mascarilla en cualquier espacio cerrado y también en aquellas zonas al aire libre donde se están produciendo aglomeraciones.

Sobre una posible solicitud del Gobierno de una quinta prórroga del estado de alarma, Arrimadas ha dicho que no quiere adelantar escenarios: "Hay que ir paso a paso y ser muy prudentes", ha señalado Arrimadas que no ha querido entrar en esa hipótesis, aunque sí ha dicho que el Ejecutivo "no puede dar por hecho que tiene las mayorías aseguradas".

Para Arrimadas, el estado de alarma ha sido "imprescindible" para asegurar el confinamiento de la población, pero hay que pensar en un plan B ante posibles rebrotes de la enfermedad sin concretar qué posibilidades puede ofrecer el ordenamiento jurídico español para hacer frente a esa posibilidad cuando decaiga el estado de alarma.